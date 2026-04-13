Una jueza procesa a Vito Quiles por calumnias contra el secretario general de Facua

La magistrada instructora de la causa abierta tras la querella presentada en octubre de 2022 por el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha dictado un auto por el que procesa a Vito Quiles al considerar que "el conjunto de mensajes y vídeos" objeto de la investigación "es intolerable al deber ético y profesional del periodismo", desamparado por el derecho a la libertad de expresión, y que los hechos presentan indicios de injurias y calumnias delictivas.

Durante la instrucción, la jueza María José Moreno Díaz ha analizado 16 tuits, 25 mensajes de Telegram y un programa de YouTube, en el que el querellado participó junto a Bertrand Ndongo en el canal Edatv, motivo por el que el canal de Javier Negre ha sido declarado responsable civil subsidiario. Según el auto, de fecha 3 de abril de 2026, existen "claros indicios" de que el "afán" de Quiles fue "vejar, ofender y vilipendiar" al querellante en venganza por el cierre de sus cuentas en Twitter.

"Tal ánimo de venganza y represalias le llevó a utilizar expresiones altamente ofensivas, sin justificación legítima y no amparadas por la libertad de expresión, que no otorga derecho a la ofensa. Se trata de un ánimo ofensor que alcanza extremos intolerables, con afirmaciones gratuitas destinadas a desacreditar al querellante, llegando a insinuar actividades inmorales y a vincular sin pruebas a Facua con una trama criminal de abusos a menores tutelados en Valencia y Baleares", argumenta el auto.

El secretario general de Facua ha mostrado su "gran satisfacción" ante el contenido del auto, que ha calificado de "demoledor", en un vídeo publicado este lunes en su canal de YouTube. La magistrada ha dado un plazo de diez días para presentar el escrito de acusación y solicitar la apertura de juicio oral.