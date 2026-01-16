Julio Iglesias rechaza las acusaciones de abuso sexual y asegura no haber sentido nunca "tanta maldad"

El cantante Julio Iglesias ha rechazado hoy, en un comunicado emitido en su cuenta de la red Instagran, las acusaciones de agresión sexual y maltrato que han lanzado contra él dos extrabajadoras a través de varias informaciones publicadas por Eldiario.es y Univisión. Asegura no haber sentido nunca "tanta maldad".

El comunicado, colgado sobre las cuatro de la madrugada en la citada red social responde "con profundo pesar" a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en su casa: "Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer".

El cantante asegura que esas acusaciones son "absolutamente falsas" y que le causan "una gran tristeza". "Nunca había sentido tanta maldad", exclama, pero advierte de que aún le quedan "fuerzas" para que la gente conozca "toda la verdad" y también para defender su "dignidad ante un agravio tan grave".

De hecho, en la noche de ayer se conoció que el cantante había contratado al despacho de abogados del exmagistrado José Antonio Choclán después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abriera esta semana una investigación sobre las acusaciones realizadas por las exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias.

El abogado penalista es conocido también por ejercer la defensa de personas de carácter mediático como el empresario y presunto comisionista del `caso Koldo`, Víctor de Aldama, el futbolista Cristiano Ronaldo o la empresaria Corinna Larsen.

El cantante concluye su comunicado, firmado a mano, asegurando que no puede olvidarse de "tantas y tantas personas queridísimas" que le han mandado mensajes de "cariño y lealtad": "He sentido mucho consuelo en ellas".