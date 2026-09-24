Maricarmen aviva la carrera para un decreto de vivienda

La oleada de indignación que ha sacudido a España por el desahucio de Maricarmen Abascal ha abierto una ventana de oportunidad, según fuentes del Gobierno, para lograr los apoyos necesarios para el real decreto ley de vivienda que el Ejecutivo pretendía haber aprobado a finales de julio. Junts, que hasta ahora se había mostrado opuesto a respaldar la iniciativa, ha vuelto a la mesa de negociación para intentar sacar adelante la norma en el próximo Consejo de Ministros.

Maricarmen, la mujer de 87 años con discapacidad que llevaba siete décadas en régimen de renta antigua en el madrileño barrio de Retiro, pasó la noche ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. Tras ser desalojada en camilla por los servicios médicos en medio de un tenso despliegue policial y una gran movilización vecinal, fue trasladada directamente a dicho centro de salud. Allí pasó las horas posteriores acompañada de sus familiares más cercanos debido a un cuadro de agotamiento severo y para someterse a revisiones médicas rutinarias tras la crisis sufrida. De momento, la afectada continúa sin una alternativa habitacional definitiva tras rechazar las opciones temporales ofrecidas por las administraciones públicas.

Sánchez califica de "tragedia social" el desahucio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó como una "tragedia social" el desahucio y responsabilizó al gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso y al Ayuntamiento de la capital, liderado por José Luis Martínez-Almeida. Ambas administraciones, reprochó, deberían haber atendido esta demanda social pero hicieron "caso omiso" por estar "más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza", lanzó en una rueda de prensa desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Así, conminó a los grupos parlamentarios en el Congreso a que acepten convalidar el real decreto sobre vivienda presentado por el Gobierno y que fue tumbado. Con esa norma en vigor, advirtió Sánchez, "hoy no tendríamos esta situación".

Ayuso acusa a Sánchez de alentar la crispación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó ayer que el desahucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en la calle Alcalde Sainz de Baranda, fue "en cumplimiento de la ley", que impulsó el propio Gobierno de la nación, y acusó a Pedro Sánchez de alentar la "quema de las calles".

Sumar plantea la expropiación del inmueble

Por su parte, Sumar tachó de "indecencia" el desahucio de la anciana de su vivienda en Madrid y exigió que se cumpla de una vez el acuerdo de Gobierno para aprobar un nuevo decreto de vivienda, incluidas medidas antidesahucios para la población vulnerable.

Así, demandó al ala socialista del Ejecutivo que estudie todas las vías legales para encontrar una solución a esta vecina, lo que pasa incluso por expropiar esa vivienda, pues considera que no puede consentirse que se le "eche un pulso a la sociedad española" por parte de una empresa particular.

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Podemos exige expropiar 650.000 pisos a fondos buitre

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tachó de "medidas de maquillaje" el decreto de vivienda que negocian los dos socios de Gobierno y defendió dar un "paso radical", planteando la expropiación de 650.000 pisos de fondos de inversión para destinarlos a alquiler social.

En declaraciones a 'TVE', advirtió que el desahucio de Maricarmen en Madrid pone de relieve que son necesarios cambios estructurales en el sistema de vivienda, que pasan por la expropiación de inmuebles en propiedad de bancos y "fondos buitre".

La líder de Podemos agregó que estuvo presente en la concentración contra el desahucio de esta anciana y que volvió con el "corazón roto" porque, según alertó, despojar a Maricarmen de su casa durante 70 años es un "asesinato".