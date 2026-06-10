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El papa León XIV en la Abadía de Montserrat

Matan a un hombre de un disparo en un tiroteo en Barcelona en plena visita del papa León XIV

CERCA DE UNA COMISARÍA

Un hombre fue abatido este miércoles en plena visita del papa León XIV de un disparo en un tiroteo en Barcelona

Zona acordonada por los Mossos d'Esquadra dónde ha tenido lugar el suceso, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Cataluña
Zona acordonada por los Mossos d'Esquadra dónde ha tenido lugar el suceso, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Cataluña | Europa Press

Los Mossos d`Esquadra han localizado el arma de fuego con la que una persona ha matado a un hombre de un disparo en la calle Balmes de Barcelona este miércoles sobre las 10.00 horas, según ha podido saber Europa Press.

El arma se encontraba cerca de la plaza de Gal·la Placídia y ya está bajo custodia policial como uno de los posibles indicios del crimen.

Los hechos han sucedido sobre las 9.50 horas en la confluencia de la calle Balmes con Travessera de Gràcia, cerca de una comisaría de la Policía Nacional, donde el cadáver del hombre ha quedado tendido en el suelo y los Mossos, junto con Guàrdia Urbana, han acordonado la zona.

La comitiva judicial, dirigida por el juez de la plaza 31 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, se ha desplazado este miércoles sobre las 11.50 horas para proceder al levantamiento del cadáver.

La Divisió d`Investigació Criminal (DIC) ha asumido el caso, que se encuentra bajo el secreto de las actuaciones.

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