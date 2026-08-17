Matan en un tiroteo en plena calle de Isla Cristina a una mujer, su hija embarazada y un menor

La localidad onubense de Isla Cristina ha amanecido este lunes bajo un amplio dispositivo de seguridad tras el tiroteo registrado durante la noche del domingo, en el que murieron tres personas y otra resultó herida de gravedad. Entre las víctimas mortales se encuentran una mujer de 62 años, otra de 39 años embarazada de ocho meses y un menor de 16 años.

El alcalde del municipio, Genaro Orta, ha descrito la escena posterior al crimen como "dantesca" y ha reconocido que "la alarma en el pueblo es muy grande". Según explicó en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, además de los tres cuerpos había "una barbaridad de casquillos" en el lugar de los hechos.

La investigación permanece bajo secreto de sumario y las fuerzas de seguridad han pedido máxima prudencia a la hora de difundir información sobre lo ocurrido. No obstante, el alcalde ha señalado que una de las hipótesis que se barajan apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con el asesinato de un hombre cometido en 2024 en el barrio del Torrejón, en Huelva capital.

Los autores del tiroteo habrían utilizado una motocicleta para desplazarse hasta el lugar y efectuar la ráfaga de disparos. Posteriormente, trataron de dificultar la investigación incendiando el vehículo en unos pinares próximos a Isla Cristina. "Querían distraernos", explicó Orta, que confía en que no se produzcan nuevas represalias durante las próximas horas o días. "Ojalá las aguas vuelvan a su cauce", añadió.

El regidor también ha criticado la difusión de imágenes relacionadas con el crimen a través de las redes sociales, que ha calificado de "muy mal gusto". "Ni la familia ni Isla Cristina se merecen una cosa así", lamentó.