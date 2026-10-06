A la vista de la trágica noticia publicada hoy, 5 de septiembre de 2026, por el diario La Región, sobre el accidente mortal ocurrido en la carretera OU-517, a la altura del IES Ferro Couselo de esta ciudad de Ourense, y después de leer detenidamente la información, no deja de sorprenderme el oportunismo con el que algunos pretenden desviar la atención de la verdadera noticia: el fallecimiento de un joven.

Se habla de un proyecto de “humanización y calmado” del tráfico en la citada carretera. Después de indagar un poco, averiguo que se hace referencia a un tramo situado en el núcleo urbano de San Cibrao das Viñas.

Considero que existen otros puntos en los que este tipo de actuaciones podría contribuir a paliar el caos circulatorio existente

No voy a poner en duda la necesidad de reformar las infraestructuras viarias en esa zona. Sin embargo, considero que existen otros puntos en los que este tipo de actuaciones podría contribuir a paliar el caos circulatorio existente y, como consecuencia, reducir el tráfico rodado y mejorar la seguridad de las personas.

Me refiero, concretamente, a la zona de O Piñeiral. El 15 de febrero de 2008, este mismo diario publicaba la siguiente noticia: “San Cibrao mejorará el enlace de O Piñeiral con la N-525 para descongestionar el tráfico”. En ella se hacía referencia a la construcción de un nuevo puente más ancho, un vial de servicio y una rotonda, actuaciones que, al parecer, ya estaban previstas en el PXOM.

Sin embargo, nunca llegó a ejecutarse ninguna de ellas. Lo más llamativo es que, según se indicaba entonces, incluso existía un proyecto.

La zona de O Piñeiral, en el tramo colindante con la N-525, está llena de naves industriales cuyos accesos se realizan directamente desde la propia carretera nacional. Hasta ahora solo se han producido algunos sustos, pero no deberíamos esperar a que tenga lugar un accidente grave. Después, como suele ocurrir, ya no servirán de nada las lamentaciones.

José Luis Picouto Delgado

(Ourense)