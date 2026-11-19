El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha cerrado el debate electoral frente a Alberto Núñez Feijóo con un llamamiento directo a la participación en las elecciones generales del 29 de noviembre. En su minuto de oro, el líder socialista ha advertido de la influencia de los grandes poderes económicos y mediáticos y ha reivindicado que, en democracia, el verdadero poder está en manos de los ciudadanos.

“Quieren que el próximo 29 de noviembre no vayas a votar. Pero no les hagas ni caso”, ha afirmado Sánchez durante su intervención final, en la que ha apelado a la movilización de los votantes para garantizar la continuidad del proyecto socialista.

El mensaje ha llegado al término del único cara a cara previsto entre los candidatos del PSOE y el PP durante la campaña electoral, celebrado este jueves 19 de noviembre en Madrid y organizado por la Academia de Televisión. El encuentro, moderado por María Casado, ha abordado cuestiones como la vivienda, la economía, los servicios públicos, la corrupción y la política exterior.

Sánchez apela al poder de los ciudadanos frente a los grandes intereses

Durante su intervención final, Sánchez ha acusado a sus adversarios de contar con el respaldo de grandes poderes económicos, mediáticos y tecnológicos, aunque ha insistido en que ese apoyo no les garantiza el resultado de las elecciones.

“Tienen el dinero, tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación, tienen también el apoyo del hombre más poderoso del mundo y de su corte de tecnoligarcas”, ha asegurado.

Frente a ello, el candidato socialista ha reivindicado el papel de los votantes: “En democracia el poder lo tienes tú. Está en tu mano. Y ellos lo saben, y les molesta”.

Sánchez también ha defendido la evolución de España durante su etapa al frente del Ejecutivo, presentándola como un país que avanza y que no se somete a los intereses de los más poderosos.

El presidente ha terminado su intervención con una apelación expresa al voto socialista: “Vota con toda tu alma, vota con toda tu fuerza al Partido Socialista”.

Transcripción íntegra del minuto de oro de Pedro Sánchez

Estas han sido las palabras completas del candidato del PSOE durante su intervención final en el debate frente a Alberto Núñez Feijóo:

“Tienen el dinero, tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación, tienen también el apoyo del hombre más poderoso del mundo y de su corte de tecnoligarcas.

Pero se equivocan, porque en democracia el poder lo tienes tú. Está en tu mano. Y ellos lo saben, y les molesta. Y por eso te temen. Y por eso quieren que el próximo 29 de noviembre no vayas a votar. Pero no les hagas ni caso.

Usa ese poder. Ve a votar el próximo 29 de noviembre, porque la fuerza de la gente ha forjado la España que somos hoy. Una España que es ejemplo de dignidad en el mundo. Una España que es la que más avanza de toda Europa. Una España que no se doblega ante los intereses de nadie, por muy poderosos que estos sean.

Ahora ha llegado el momento de perseverar en ese avance. Dijeron: quien pueda hacer, que haga. Yo lo que te pido es: quien pueda votar, que vote. Vota con toda tu alma, vota con toda tu fuerza al Partido Socialista”.