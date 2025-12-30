Muere a los 79 años Fernández Marugán, el histórico dirigente del PSOE

Ha fallecido a los 79 años Francisco Fernández Marugán, histórico dirigente del PSOE, exdiputado durante ocho legislaturas y exadjunto al Defensor del Pueblo.

Fernández Marugán este martes fue una figura clave del socialismo español desde la Transición, con una larga trayectoria parlamentaria ligada especialmente a la política presupuestaria y al sector guerrista del partido, además de una destacada etapa institucional en el Defensor del Pueblo.

Afiliado al PSOE desde la década de los setenta, fue elegido diputado por primera vez en 1982, en las elecciones que otorgaron la primera mayoría absoluta a Felipe González, y renovó su escaño de forma ininterrumpida durante siete legislaturas más, sumando cerca de treinta años en el Congreso de los Diputados.

Durante su prolongada carrera parlamentaria, Fernández Marugán asumió durante años la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con los distintos grupos de la Cámara y fue ponente de varias normas tributarias, así como de las leyes de financiación autonómica, lo que le convirtió en una referencia técnica y política en materia económica.

En 2012 fue nombrado adjunto al Defensor del Pueblo y, tras el cese de Soledad Becerril, asumió la dirección del organismo de manera interina en 2017, cargo que desempeñó hasta la llegada de Ángel Gabilondo en 2021.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado su fallecimiento en un mensaje publicado en la red social X, donde ha destacado que se va “un socialista de convicciones firmes y exdefensor del Pueblo”. Según el jefe del Ejecutivo, Fernández Marugán fue “un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía”. “Hizo país, hizo partido”, ha añadido antes de trasladar su pésame a familiares y amigos.

El PSOE también ha expresado públicamente su pesar, subrayando que fue “un honor” contar con él en sus filas y haber podido aprender de su trayectoria política: “Seguiremos tu forma de hacer y entender la política desde el respeto y el cariño, Paco”.

Numerosos dirigentes y militantes socialistas han publicado este martes mensajes de condolencia, recordando especialmente su labor en la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde dejó una huella reconocida incluso por formaciones de distinto signo político.

Economista de formación, Fernández Marugán fue miembro del Cuerpo de Técnicos de Administración Civil y del Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios, una preparación técnica que marcó su perfil político y su papel en el diseño de las cuentas públicas durante varias décadas.