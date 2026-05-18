Muere a los 90 años el pintor y escultor vallisoletano Andrés Coello
REFERENTE Y FUNDADOR
A los 90 años, muere el artista vallisoletano Andrés Coello, referente de la cerámica y la escultura castellana y fundador de la primera escuela-taller de Valladolid.
El pintor, escultor y ceramista vallisoletano Andrés Coello ha fallecido este domingo, 17 de mayo, a los 90 años, han informado fuentes cercanas a la familia.
Andrés Coello Alonso nació en Valladolid el 8 de noviembre de 1935 y se consolidó a lo largo de su carrera como artesano del barro, artista multidisciplinar y maestro de la escultura vallisoletana. Coello comenzó su trayectoria junto a arquitectos y decoradores y fue funcionario de la Diputación de Valladolid en las secciones de vías, obras y construcciones civiles.
Habitual entre los alfareros de Arrabal de Portillo durante su infancia, en 1965 inició sus estudios sobre la cerámica popular castellana y años después pasó a dedicarse a tiempo completo a las artes plásticas, comenzando a participar en exposiciones individuales y colectivas y experimentando junto a esos mismo alfareros de Arrabal en nuevos diseños y formas a partir de las técnicas tradicionales.
En 1973 fundó la primera escuela-taller de cerámica de Valladolid, centro pionero en la Comunidad, por la que pasaron cientos de alumnos que posteriormente se establecieron dentro y fuera de España.
Embajador de la cerámica vallisoletana, impartió seminarios y conferencias en numerosas universidades y colaboró con gran número de instituciones mientras compaginaba demostraciones en público, participación en ferias de artesanía y exposiciones e investigación artística.
En 2001 constituyó la Fundación Andrés Coello con sede en la calle Duque de Lerma 14, Valladolid, para ayudar a la conservación y promoción del patrimonio artístico desarrollado durante su actividad como pintor, escultor, ceramista y grabador vallisoletano.
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