Muere a los 90 años el pintor y escultor vallisoletano Andrés Coello

El pintor, escultor y ceramista vallisoletano Andrés Coello ha fallecido este domingo, 17 de mayo, a los 90 años, han informado fuentes cercanas a la familia.

Andrés Coello Alonso nació en Valladolid el 8 de noviembre de 1935 y se consolidó a lo largo de su carrera como artesano del barro, artista multidisciplinar y maestro de la escultura vallisoletana. Coello comenzó su trayectoria junto a arquitectos y decoradores y fue funcionario de la Diputación de Valladolid en las secciones de vías, obras y construcciones civiles.

Habitual entre los alfareros de Arrabal de Portillo durante su infancia, en 1965 inició sus estudios sobre la cerámica popular castellana y años después pasó a dedicarse a tiempo completo a las artes plásticas, comenzando a participar en exposiciones individuales y colectivas y experimentando junto a esos mismo alfareros de Arrabal en nuevos diseños y formas a partir de las técnicas tradicionales.

En 1973 fundó la primera escuela-taller de cerámica de Valladolid, centro pionero en la Comunidad, por la que pasaron cientos de alumnos que posteriormente se establecieron dentro y fuera de España.

Embajador de la cerámica vallisoletana, impartió seminarios y conferencias en numerosas universidades y colaboró con gran número de instituciones mientras compaginaba demostraciones en público, participación en ferias de artesanía y exposiciones e investigación artística.

En 2001 constituyó la Fundación Andrés Coello con sede en la calle Duque de Lerma 14, Valladolid, para ayudar a la conservación y promoción del patrimonio artístico desarrollado durante su actividad como pintor, escultor, ceramista y grabador vallisoletano.