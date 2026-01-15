Muere un joven de 18 años tras el derrumbe del techo de su habitación en Manacor

Un joven de 18 años ha perdido la vida este jueves en Manacor (Mallorca) después de quedar atrapado tras el derrumbe del techo de la habitación en la que dormía, según ha confirmado el SAMU 061. En el mismo suceso resultó herido su hermano, de 12 años, que fue evacuado a un centro hospitalario.

Tal y como recoge la metadescripción SEO, el trágico incidente se produjo durante la madrugada y ha conmocionado a la ciudad mallorquina.

El aviso se recibió alrededor de las 5.12 horas, alertando del hundimiento parcial de un edificio situado en la calle Sant Francesc. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los servicios de emergencia.

De acuerdo con la información facilitada por los Bomberos de Mallorca, el accidente se debió al colapso del forjado superior, correspondiente a una cubierta plana, en un inmueble de planta baja más dos alturas. La estructura cedió y cayó sobre el piso inferior, afectando también a otra estancia de la vivienda.

El derrumbe se produjo mientras los dos hermanos dormían en la habitación. Al ser rescatado, el joven de 18 años ya había fallecido, mientras que el menor fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a las urgencias de Pediatría del Hospital Universitari Son Espases, en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado.

En el operativo participaron efectivos de los parques de bomberos de Manacor y Llucmajor, además de personal sanitario del SAMU 061, que movilizó varias ambulancias de soporte vital.

Las causas del derrumbe están siendo investigadas para determinar el origen del fallo estructural que provocó el fatal desenlace.