Muere un menor por agresión con arma blanca en Villanueva de la Cañada, Madrid

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha confirmado la muerte del menor de edad herido crítico este jueves, tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de ese municipio madrileño.

"El Ayuntamiento desea trasladar su más profundo pésame a la familia del menor fallecido en el lamentable suceso ocurrido en nuestro municipio en la tarde de hoy (por el jueves)", reza el comunicado institucional en el que las autoridades locales han expresado "su absoluta consternación ante unos hechos tan graves".

Tras lo sucedido, el municipio ha informado de su "estrecha" colaboración para esclarecer los hechos y ha agradecido "la rápida actuación de Protección Civil, SUMMA 112, Policía Local y Guardia Civil, cuya intervención ha sido fundamental".

Precisamente, ha sido el 112 de la Comunidad de Madrid el que, con anterioridad, ha informado del traslado con pronóstico crítico del adolescente al hospital 12 de octubre tras ser víctima de la citada agresión con arma blanca en el Centro Cultural de Villanueva de la Cañada.

La primera llamada al Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid informando de una agresión en el Centro Cultural La Despernada se ha producido a las 19.45 horas, tras lo que se han desplazado al lugar del suceso la Policía Local, la Guardia Civil, que investiga lo ocurrido, y el propio SUMMA 112, que ha atendido a la víctima.

El menor presentaba heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, y ha entrado en parada cardiorrespiratoria antes de su traslado en estado crítico en helicóptero al 12 de Octubre.

Al hilo de lo acontecido, el Ayuntamiento ha convocado "un minuto de silencio en su recuerdo en la plaza de España" este viernes, 10 de abril, a las 12.00 horas, decretando también la suspensión de todos los actos programados en la agenda municipal.

Asimismo, el consistorio ha reiterado su apoyo a la familia del menor fallecido y ha apelado "a la responsabilidad y a la calma de toda la ciudadanía en estos momentos difíciles".