Un muerto tras ser arrastrado por el agua su vehículo durante el fuerte temporal en Barcelona

El vehículo arrastrado por la corriente de agua durante el fuerte temporal en Olivella (Barcelona).

Un hombre ha muerto durante el fuerte temporal que afectó durante la noche del miércoles a distintas comarcas de la provincia de Barcelona. El conductor de un turismo fue sorprendido por la crecida de una riera en Olivella, en la comarca del Garraf, y el vehículo terminó siendo arrastrado por la corriente.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 23.02 horas, cuando un testigo alertó de que había visto caer un vehículo al agua. Los equipos de emergencia desplegaron un dispositivo de búsqueda en el que participaron 11 dotaciones, además de drones y efectivos especializados en rescates acuáticos y subacuáticos.

El cuerpo fue localizado alrededor de las 2.25 horas de la madrugada, a unos 500 metros del vehículo, en una zona de matojos accesible. Los Mossos d'Esquadra confirmaron que se trataba del conductor y comunicaron el fallecimiento a su esposa. La víctima murió ahogada.

Dos avisos Es-Alert por las lluvias

El episodio de lluvias intensas provocó numerosas afectaciones en diferentes puntos de la provincia de Barcelona. Protección Civil de la Generalitat llegó a enviar dos avisos Es-Alert durante la noche.

El primero advertía de tiempo violento y posibilidad de granizo de más de dos centímetros en las zonas del Barcelonès y el Maresme. Posteriormente, se emitió otro aviso por lluvias torrenciales para el Baix Llobregat, Garraf, Alt y Baix Penedès y Vallès Occidental.

Según Meteocat, durante las primeras horas de este jueves las precipitaciones más intensas se desplazaron hacia el mar, aunque todavía se mantienen algunas lluvias en el litoral catalán.

El temporal también dejó importantes consecuencias en otros puntos del este de España. En la Comunitat Valenciana, las lluvias llegaron a dejar hasta 100 litros por metro cuadrado en una hora, provocaron la suspensión del servicio de Metrovalencia y obligaron al cierre temporal del aeropuerto. Además, varios municipios suspendieron las clases ante la alerta por precipitaciones.

En la Región de Murcia, 15 municipios suspendieron las clases durante la mañana de este jueves debido al aviso naranja por lluvias, con previsiones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora en algunas comarcas.

La situación meteorológica se mantiene este jueves en otras zonas del este y sureste peninsular. Aemet prevé chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes, con posibilidad de granizo y acumulaciones importantes en poco tiempo en Baleares, la Comunitat Valenciana, Murcia, Albacete y Almería.