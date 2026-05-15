Una narcolancha impacta y daña otra patrullera de Aduanas en Almería durante una persecución
SIN HERIDOS
Los tripulantes de la patrullera impactada resultaron ilesos mientras los ocupantes de la narcolancha consiguieron huir en una segunda embarcación. Este es el segundo accidente en una persecución en apenas seis días
Una narcolancha impactó la madrugada de este viernes, 15 de mayo, contra una embarcación patrullera durante una persecución en Almería. En pleno operativo por capturar una narcolancha cargada con petacas de gasolina, la embarcación “Audaz” sufrió un choque del cual ningún agente resultó herido tras recibir el impacto de otra embarcación.
En este sentido, la patrullera registró daños únicamente en una de las ventanillas laterales de la nave junto al puente de mando, aunque únicamente el cristal quedó destruido. Asimismo, ningún funcionario resultó herido a consecuencia de la situación.
Por su parte, los ocupantes de las embarcaciones neumáticas implicadas pudieron agruparse en una única y huir del lugar mientras que la segunda embarcación se quedó en la zona sin posibilidad de remolcar hasta el Puerto de Almería.
Esto sucede tan solo seis días después del trágico accidente donde dos guardias civiles perdieron la vida en Huelva en otra persecución antidroga.
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