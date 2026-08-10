Ocho familiares de fallecidos en el incendio de Los Gallardos se personan como acusación particular

Imagen de la zona afectada por el paso del incendio de Los Gallardos, en Almería

La plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha otorgado la condición de acusación particular a familiares de ocho de las 14 personas fallecidas en el incendio originado el pasado 9 de julio en Los Gallardos (Almería), dentro de la causa que investiga las circunstancias del fuego.

Los ocho familiares cumplieron con esta diligencia el pasado viernes, mientras que el resto de afectados podrá incorporarse a la causa en cualquier momento, una vez que lo solicite y acredite debidamente su condición de familiar.

Según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tres comparecieron de forma presencial en las dependencias judiciales y los otros cinco lo hicieron mediante videoconferencia desde distintos lugares de Europa. La personación de un noveno familiar quedó aplazada a petición del abogado del interesado.

La condición de afectado personado en la causa debe ser solicitada por cada persona que así se considere. Una vez cursada esta petición o después de presentar una denuncia por la desaparición de un allegado, el órgano judicial puede llevar a cabo el ofrecimiento de acciones legales.

En los casos ya resueltos, el procedimiento se activó después de que los familiares hubieran presentado denuncias ante la Guardia Civil por la desaparición de sus allegados. El Instituto Armado llevó a cabo las comprobaciones necesarias para confirmar la identidad de los denunciantes y su parentesco con las personas fallecidas.

Primeras comparecencias

Entre quienes comparecieron presencialmente el pasado viernes en las dependencias judiciales de Vera se encontraba Thomas-Wolf Verdonckt, hijo de una de las víctimas, quien confirmó que se personaría en el procedimiento.

En declaraciones a Canal Sur TV, Verdonckt defendió que "el caso merece una investigación exhaustiva" y señaló que quiere que las diligencias permitan esclarecer lo ocurrido. Asimismo, mantuvo sus anteriores afirmaciones sobre la ausencia de avisos a su padre antes de que el fuego alcanzara la zona en la que se encontraba.

También compareció Danielle Gillam-Kirton, hija de Pete y Fran, un matrimonio británico fallecido en el incendio, quien señaló entonces que todavía desconocía si su familia se personaría en la causa y respondió "creo que sí" al ser preguntada por si había fallado algo y sus padres no habían sido avisados a tiempo.

La gestión de los avisos a la población durante la emergencia es una de las cuestiones planteadas tras el incendio. La Junta de Andalucía no envió mensajes a través del sistema Es-Alert y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, defendió el 11 de julio en Turre que la decisión respondió a "criterios técnicos" y buscó "no perjudicar" a los propios vecinos.

Plataforma de afectados

Algunos de los afectados han constituido la plataforma ciudadana "Grupo de Trabajo del Fuego en Bédar", cuya primera asamblea reunió a unas 60 personas. Durante el encuentro, el colectivo reclamó a los partidos políticos que apoyen la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para analizar la gestión de la emergencia.

La plataforma ha fijado tres líneas de trabajo: aclarar por qué no se controló el incendio y si los medios empleados fueron adecuados; recabar información sobre los avisos trasladados a los vecinos y la falta de utilización del Es-Alert, y conocer si existía un plan frente a incendios y si este resultaba adecuado.

El fuego se declaró durante la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se propagó por terrenos de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas hasta alcanzar la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar.

Entre las primeras 13 víctimas identificadas, una era española y doce eran extranjeras: siete británicas, tres belgas, una francesa y una estadounidense. Se trataba de ocho mujeres y cinco hombres, todos ellos mayores de edad.

El balance se elevó a 14 fallecidos el pasado 28 de julio, tras la muerte en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla de una mujer que permanecía hospitalizada a consecuencia de las heridas sufridas en el incendio. El Plan Infoca dio por extinguido el fuego a las 21,00 horas del 24 de julio, 15 días después de su inicio y tras afectar a unas 5.200 hectáreas.