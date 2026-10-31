Oposición y socios de Sánchez piden la dimisión de Óscar Puente

La continuidad de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes se convirtió ayer en un nuevo foco de tensión política para el Gobierno. El ministro recibió peticiones expresas de dimisión del Partido Popular y de Frente Amplio, mientras otras formaciones parlamentarias y organizaciones sindicales también exigieron responsabilidades políticas por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó al menos 69 fallecidos.

La ofensiva tuvo varios protagonistas, pero uno de los mensajes más contundentes llegó de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP responsabilizó al Gobierno de los accidentes de Adamuz y Urda y reclamó la salida tanto del titular de Transportes como de Pedro Sánchez. “Quien ha faltado a su deber de gestionar con seriedad el Ministerio de Transportes tiene que cargar con ello. Y quien lo ha nombrado, y lo ha mantenido, con más motivo”, afirmó en una comparecencia en la sede nacional del PP.

Frente amplio

La petición que más incomodidad puede generar dentro del Ejecutivo llegó desde Frente Amplio. Ada Colau anunció que su formación trasladó directamente a Moncloa la exigencia de que Puente abandone el ministerio. La candidata a las elecciones generales considera que la acumulación de dos tragedias ferroviarias en menos de un año quebró la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad. “Es imprescindible que haya una respuesta política que esté a la altura y que sea rápida”, señaló.

La presión sobre Transportes no se limita al PP y Frente Amplio. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cuestionó que la tragedia pueda explicarse únicamente por un error humano y apuntó a las responsabilidades acumuladas.

Por su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, advirtió de que, si la situación es inasumible, el presidente del Gobierno tendrá que tomar medidas. Entre las posibilidades que planteó figuran “la dimisión o cese” del responsable de Transportes. También desde Adelante Andalucía, su portavoz, José Ignacio García, pidió la dimisión de Puente el jueves y defendió que el accidente exige asumir responsabilidades políticas.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, aseguró ayer que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, es “inaplazable”. “Es inaceptable que hoy la gente tenga miedo de coger un tren. El señor Sánchez compareció en febrero, el 11 de febrero de este año, y se comprometió a que esto no volvería a ocurrir. Y ha vuelto a pasar 9 meses después. El señor Sánchez debe poder comparecer, dar explicaciones. Un Estado, un Gobierno debe dar garantías de seguridad”, dijo en declaraciones a los medios desde Girona.

El accidente ferroviario también abrió las primeras grietas en el entorno socialista. Aunque las críticas siguen siendo aisladas y, en muchos casos, alejadas de los órganos de dirección del partido, varias voces vinculadas al PSOE comenzaron a reclamar la asunción de responsabilidades políticas por la tragedia.

La censura pública más contundente llegó de Tomás Gómez, ex secretario general del PSOE de Madrid, que se mostró muy crítico con la gestión de la crisis y con la respuesta ofrecida tras el siniestro. Sus declaraciones coinciden con el malestar que, según diversas fuentes socialistas, empieza a extenderse en distintos ámbitos del partido. Ese descontento se tradujo también en pronunciamientos anónimos de cargos y representantes socialistas que consideran insuficientes las explicaciones ofrecidas hasta el momento.