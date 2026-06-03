Page cree que el futuro judicial puede ser "tremendo" para el PSOE y añade: "También hay corruptos tontos y torpes"

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha alertado este miércoles de que el futuro judicial puede ser "tremendo" para el PSOE, y, sobre los casos como en el que se está investigando a la exmilitante socialista Leire Díez, ha apostillado que "también hay corruptos tontos y torpes". El dirigente ha insistido en pedir al PSOE que se querelle directamente contra Leire Díez "y con todos los que están manchando" el nombre de los socialistas.

También ha dicho que ve "posible" que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán montara una trama sin el conocimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha apostillado que "no se lo va a creer nadie".

Sobre el "caso de Leire Díez", Page ha querido hacer una reflexión inicial: "En España tenemos la mala costumbre de pensar que la mala gente es lista y cuando alguien es tonto le decimos que es buena persona, pero hay gente es buena persona y lista, y mala persona y muy tonta".

Y llevándolo al terreno de corrupción, cree que hay un pensamiento generalizado con que los corruptos son listos. "Pues no, también hay corruptos tontos y torpes", ha añadido Page, que ha evitado dar nombres concretos, pero sí que ha apuntado veladamente a Leire Díez.

"Roza el ridículo"

Page ha continuado diciendo que los partidos políticos no hacen las cosas como las empresas porque no se exige el currículum para militar. "El departamento de Recursos Humanos falla mucho, pero en este caso, la verdad es que todo el ridículo del mundo".

Al ser preguntado por si se cree que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán organizara una trama en este caso, Page considera que la "acumulación de pruebas es ingente" y que la agilidad para tratar estos asuntos es porque "los fabricantes de pruebas han sido los propios inculpados".

Por todo ello, ha alertado de que ahora mismo todavía hay más de un 50% de documentación que los jueces todavía ni siquiera han empezado a estudiar, advirtiendo de que el futuro judicial puede ser "tremendo" por "todas las pruebas del mundo" que han dejado los inculpados.

¿Sin el conocimiento de Sánchez?

Al ser preguntado por si cree que Sánchez estaba al tanto de una posible trama de Santos Cerdán, Page sí que considera que el líder del PSOE no tuviera conocimiento porque, en su caso, está dedicado al 99% a la Presidencia del Gobierno. No obstante, ha repetido que "no se lo va a creer nadie" en la ciudadanía y ha insistido en pedir al PSOE que se acabe querellando contra estas personas como una forma de "reaccionar".

Page no confirma si se presentará a reelección

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ha confirmado si se presentará a la reelección pero ha negado sentirse "cansado" y ha mostrado sus "ganas" de que su tierra "no se deje arrastrar por la corriente". Además, el socialista ha asegurado que "todo lo mal que está la situación en el ambiente político", en realidad a él le motiva "para arreglarlo y para que no se quede así".

El presidente castellanomanchego ha dejado claro que él es del "PSOE vocacional" y "convencido". Sobre si se va a presentar, ha apuntado que esa es una decisión que "nunca he tomado de manera precipitada". "Hay tiempo para todas esas decisiones", ha apostillado.

"Si fuera por ilusión, tengo toda la del mundo", ha dicho un García-Page, que se ve "con ganas", sobre todo, ha puntualizado, de que su tierra "no se deje arrastrar por la corriente". No obstante, ha querido señalar que no tiene tomada la decisión. Sobre los plazos que maneja, el castellanomanchego ha respondido de forma irónica que "hasta el decreto de convocatoria".

"Mis condicionantes son personales", ha argumentado el jefe del Ejecutivo regional, quien cree que Castilla-La Mancha puede "ayudar mucho a que en España haya sentido común". "Creo que va a ser importante para los tiempos que vendrán después que haya gente con sentido común que haga fácil recordar a la gente lo que es el PSOE".

A García-Page, además, le llama la atención que todo el mundo dé por hecho que va a ser candidato. "Incluso muchos en la derecha dan por hecho que voy a ser presidente y sin que yo tenga que decir nada", ha subrayado el presidente autonómico, quien niega estar "cansado" y afirma llevar la "estrategia de los ciclistas". "A mí no me van a encontrar indiferente con lo que está pasando, ni mucho menos, y menos a un cómplice, desde luego", ha zanjado el tema.