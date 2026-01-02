León XIV visitará España en junio de 2026 y Santiago de Compostela es uno de los posibles destinos
VIAJE PAPAL EN ESTUDIO
La Santa Sede y la Conferencia Episcopal trabajan en una agenda aún abierta para el que sería el primer viaje de un pontífice a España en 15 años
Quince años después de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, España volverá a recibir la visita apostólica de un Papa. Según han confirmado fuentes eclesiales a RTVE y Libertad Digital, el papa León XIV viajára a España previsiblemente en junio de 2026, aunque la agenda definitiva aún no está cerrada.
El esquema inicial de trabajo contempla Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela como posibles paradas. En la capital catalana, la visita podría coincidir con las conmemoraciones vinculadas a Antonio Gaudí, mientras que en Madrid se estudia la posibilidad de una celebración eucarística multitudinaria. También se valora una parada en Santiago de Compostela, pese a que el próximo Año Santo Jacobeo está previsto para 2027, siguiendo una tradición mantenida por pontífices anteriores.
Preparativos en marcha y agenda aún abierta
El próximo 9 de enero, varios representantes de la Conferencia Episcopal Española acudirán al Vaticano para abordar la preparación del viaje. Está prevista la participación del arzobispo de Madrid, José Cobo; el de Barcelona, Juan José Omella; y, previsiblemente, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, junto a responsables de la Santa Sede.
Fuentes eclesiales subrayan que el programa permanece abierto y que podrían incorporarse otras ciudades españolas vinculadas a efemérides religiosas e históricas relevantes en 2026. Entre ellas figuran Toledo, por el octavo centenario de su catedral; Salamanca, por el aniversario de Francisco de Vitoria; o Ávila, Segovia y Úbeda, en el marco de las celebraciones relacionadas con San Juan de la Cruz. También se contempla el jubileo de Santo Toribio de Mogrovejo, con Mayorga (Valladolid) como enclave destacado.
Sería el primer viaje de León XIV a España y la primera visita de un pontífice al país en 15 años, tras la de Benedicto XVI en 2011. Ratzinger también estuvo en España en 2006 y 2010, mientras que Francisco no llegó a visitar el país, pese a manifestar su deseo de hacerlo.
El actual Pontífice, Robert Francis Prevost, conoce bien España por sus anteriores responsabilidades como superior general de los agustinos y por sus visitas posteriores como cardenal. Durante la misa de inicio de su pontificado, celebrada el pasado 18 de mayo, Felipe VI le trasladó públicamente su deseo de verle pronto en España, una invitación que también han reiterado autoridades civiles y eclesiales.
