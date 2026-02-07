Pedro Sánchez carga contra Telegram , “cuando las democracias empezamos a poner orden los dueños de redes sociales se ponen nerviosos”

Pedro Sánchez durante su intervención en el VIII Congreso Nacional de Industria, defendiendo la regulación digital.

A última hora de este viernes, en sus redes sociales, Pedro Sánchez, emitió un video como respuesta a la presiones emitidas por Pavel Durov tras los anuncios de inicio de semana donde el Gobierno anunció la limitación de acceso a redes sociales a menores de 16 años.

"Esta semana ha pasado una cosa inédita en nuestras democracias y es que un tecno oligarca se ha colado en el teléfono de millones de ciudadanos españoles para decirles lo que tienen que pensar", expresaba sorprendido Sánchez.

El presidente del Gobierno lamentó que las redes sociales, por desgracia, se hayan convertido en una especie de lejano oeste donde los mensajes de odio se promulgan sin ningún tipo de limitación.

Ante esto, Sánchez reafirmó el compromiso del Gobierno de España en luchar contra los bulos, mensajes de odio,etc que se ven diariamente en redes sociales. Para ello, anunció cinco medidas.

Las medidas anunciadas

"La primera es que trabajaremos conjuntamente con el ministerio fiscal para que investigue posibles delitos cometidos en redes sociales, especialmente aquellos que afecten a menores", dijo Sánchez.

"La segunda es que la manipulación de algoritmos que utilice datos sin consentimiento debe ser y va a ser perseguida por la ley", continuó el presidente de Gobierno. "La tercera es que esta tecno casta de las compañías tendrán responsabilidades penales si se niegan a retirar contenidos ilícitos de sus redes".

"La cuarta es que vamos a crear la Primera Huella de Odio y de Polarización que nos va a permitir cuantificar y evidenciar cómo las plataformas digitales alimentan la división y el odio", anunció, sin dar más detalles al respecto

"Finalmente, vamos a proteger a los más vulnerables al contenido tóxico limitando el acceso a los menores de 16 años".

Pedro Sánchez cierra el video con un mensaje contundente, "Sabemos que esta tecno casta tiene más dinero e incluso más poder que muchos países, pero nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos pero vamos a seguir adelante pese a sus amenazas".