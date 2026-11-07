Pedro Sánchez: "Si votamos en masa, mandamos a casa a Feijóo y Abascal"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha apelado este sábado a la movilización electoral como respuesta a lo que considera una amenaza de involución política. Durante un acto de precampaña celebrado en Tarragona, ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre y ha recurrido incluso al ejemplo del papa León XIV: "Hasta el Papa León XIV ha votado".

Ante unas 2.000 personas, según los datos facilitados por el PSC, Sánchez ha asegurado que una participación masiva permitirá frenar a PP y Vox. "Si votamos en masa, mandamos a casa a Feijóo y a Abascal, así que a votar, a ganar y a gobernar cuatro años más", ha afirmado.

El líder socialista ha pronosticado que la ola de la ultraderecha perderá fuerza en España, como, a su juicio, ha sucedido en Brasil y Estados Unidos. En este sentido, ha defendido que España se ha convertido en una referencia para los movimientos progresistas internacionales y ha reivindicado la posición del Ejecutivo frente a los conflictos internacionales y el aumento del gasto militar.

Sánchez promete blindar el aborto en la Constitución

Entre los compromisos que ha avanzado para una próxima legislatura, el presidente ha reiterado su intención de blindar el derecho al aborto en la Constitución. Sánchez ha reivindicado la agenda feminista de su Gobierno y ha acusado a PP y Vox de querer revisar derechos ya conquistados, entre ellos los relacionados con el aborto y la eutanasia.

"Ser feminista es no recortar los derechos de las mujeres", ha defendido, al tiempo que ha insistido en que el feminismo no depende de tener familiares mujeres, sino de defender sus derechos.

También ha respondido a las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, que comparó el socialismo con el fascismo durante la Cumbre Iberoamericana. Sánchez ha rechazado que Milei defina el socialismo y ha reivindicado su trayectoria histórica, citando como ejemplo al político catalán Ernest Lluch y su papel en el desarrollo de la sanidad pública.

Referencias al accidente ferroviario de Urda

Durante su intervención, Sánchez también se ha referido al accidente ferroviario de Urda (Toledo). El presidente ha defendido la respuesta de su Gobierno ante las tragedias y ha asegurado que la diferencia entre las formaciones políticas está en cómo afrontan las crisis y asumen sus responsabilidades.

"Nosotros siempre hemos hecho lo mismo, hemos dado la cara frente a aquellos que dieron la espalda a las víctimas y dieron la espalda a sus responsabilidades", ha señalado.

Además, ha vinculado el estado de las infraestructuras ferroviarias con los recortes derivados de la crisis financiera de 2010. Según ha sostenido, se han necesitado 15 años para revertir sus efectos, por lo que ha reivindicado la importancia de mantener la inversión en los servicios públicos.

Defensa del salario mínimo y las pensiones

La economía y las políticas sociales han ocupado también una parte importante del discurso. Sánchez ha defendido que su Ejecutivo ha demostrado que es posible crear empleo y aumentar al mismo tiempo el salario mínimo interprofesional, y ha prometido seguir subiéndolo mientras gobierne la izquierda.

En este punto, ha acusado al Partido Popular de anteponer los intereses empresariales a los de los trabajadores y ha defendido que las decisiones sobre los salarios corresponden al Gobierno, tras escuchar tanto a la patronal como a los sindicatos.

También ha advertido de que los partidos de derecha quieren revisar el sistema de pensiones, al que ha definido como la "clave de bóveda" del estado del bienestar. Frente a ello, ha defendido la mejora de los salarios como una de las vías para garantizar su sostenibilidad.

"Lo mejor está siempre por venir"

Sánchez ha cerrado su discurso con un llamamiento a construir una mayoría progresista amplia que permita continuar con las políticas sociales y avanzar en nuevos derechos. Tras ocho años al frente del Gobierno, ha defendido que una mayoría simple no es suficiente para alcanzar nuevos objetivos.

El presidente ha presentado a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal como un "viaje al pasado" y ha insistido en que España necesita otros cuatro años de avances. "Lo mejor está siempre por venir", ha asegurado, volviendo a situar la participación electoral como una de las claves de la próxima cita con las urnas.