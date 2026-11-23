ELECCIONES GENERALES
O PP chama á prudencia: “Aquí non hai nada gañado”
ELECCIONES GENERALES
O PP de Ourense afronta a derradeira semana de campaña fuxindo de calquera exceso de confianza ante a elevada bolsa de indecisos que determinará o último deputado por Ourense. A enquisa publicada onte por La Región confirma a hexemonía dos populares (cunha estimación de 2 a 3 escanos) e sitúaos nun pulso directo co PSOE (1 ou 2) na recta final, afastando ao BNG -o seguinte en proximidade- e deixando a Vox sen opcións de representación. Ante este escenario, a cúpula do PP centrou as súas mensaxes en evitar a relaxación e aglutinar o voto en torno a Alberto Núñez Feijóo.
O epicentro desta mobilización tivo un marcado carácter emotivo na vila de Bande, municipio natal dos cabezas de lista ao Congreso e ao Senado. Alí, arroupados pola alcaldesa Sandra Quintas, os candidatos fixeron valer as súas raíces rurais. Miguel Santalices reclamou que o Estado “estea presente cando fai falta” na sanidade e nas comunicacións do interior, pondo en valor a súa longa traxectoria: “Levo toda unha vida ao servizo das institucións, e por iso sei distinguir quen as respecta de quen as utiliza”. Pola súa banda, Ana Vázquez defendeu que “á xente non se convence con berros, senón cumprindo”, e esixiu que Ourense sexa tratada “como calquera outro territorio”.
Foi precisamente neste contexto electoral onde o presidente provincial, Luis Menor, lanzou un aviso directo á militancia ante as sondaxes favorables: “Aquí non hai nada gañado ata que se abran as urnas e se conten os votos”. O líder popular insistiu en que o país non precisa “espectáculo, senón xestión e honradez”.
Na mesma xornada, a secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado, completou a mensaxe do partido chamando a elixir “decencia” fronte a “violencia”. Prado censurou a “crispación” da esquerda, á que acusou de empregar a “política do medo”, e reprochou publicamente os insultos dalgunhas dirixentes socialistas contra Feijóo.
A caravana dos populares fixo tamén parada destacada no Carballiño, onde a formación reivindicou as capacidades da comarca e defendeu a necesidade de trasladar ao Goberno central a xestión da Xunta. O conselleiro de Emprego e responsable autonómico, José González, apelou a replicar no conxunto de España o modelo de “estabilidade, respecto á oposición” e planificación económica de Galicia, baseado na aprobación de orzamentos anuais “en tempo e forma” fronte á inestabilidade de Sánchez. O presidente provincial, Luis Menor, fixo fincapé no potencial económico carballiñés, poñendo o foco no futuro parque empresarial compartido con Maside. No acto exerceu como anfitrión o candidato ao Senado e presidente da xestora, José Antonio Cerdeira.
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ELECCIONES GENERALES
O PP chama á prudencia: “Aquí non hai nada gañado”
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