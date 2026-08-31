El PP cree que las elecciones penden del interés de Sánchez

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, aseguró este lunes que la fecha de las próximas elecciones generales dependería del “interés” y del “cálculo partidista” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y afirmó que “todos” sabían que la legislatura “ya se ha acabado”. Sémper se pronunció así después de que Sánchez reiterase en una entrevista en la cadena SER su intención de agotar la legislatura, aunque no cerró la puerta a un posible “adelanto técnico” de las elecciones previstas para 2027. El presidente también afirmó este lunes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se presentarían este año, aunque no precisó si lo haría en septiembre.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección presidida por Alberto Núñez Feijóo, Sémper señaló que su partido no iba a “especular” sobre la fecha de las elecciones porque, a su juicio, “todo depende del interés de Pedro Sánchez, no del interés de España”. “Todos sabemos que esta legislatura ya se ha acabado. Y todos sabemos que cada semana que pasa, y cada mes que pasa, va a ser un mes en el que todo se va a ir envileciendo más, todo se va a ir complicando más, y todo va a empeorar”, manifestó.

El también vicesecretario de Cultura y Deportes del PP afirmó que estaban “al albur del interés y del cálculo partidista de un solo hombre, de Pedro Sánchez” y consideró que la legislatura “tenía que haber terminado hace mucho tiempo”. Además, vaticinó que cada crisis “va a ser respondida por un Gobierno de peor manera” y puso como ejemplo lo ocurrido en Ceuta, donde, según afirmó, habían visto una “crisis política de dimensiones colosales”.

“Cuando no puede culpar a la derecha española, a Alberto Núñez Feijóo de las crisis que suceden, pues culpa a Rusia, a Israel y a la internacional ultraderecha”, enfatizó. A su entender, este comportamiento se vería “con más intensidad” a partir de ahora porque existiría “una vocación decidida de dividir más y de conseguir romper aún más la conversación y la convivencia entre españoles”.

Aunque reconoció que el PP no sabía cuándo se celebrarían las elecciones generales porque no tenía una “bola mágica”, Sémper se mostró convencido de que, cuando se produzcan, “va a haber un cambio en España”.