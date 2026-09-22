El presidente de RTVE propondrá que España no participe en Eurovisión 2027

Tony Grox y LUCYCALYS actúa durante la gala final del Benidorm Fest 2026, a 14 de febrero de 2026, en Benidorm

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado que va a proponer al Consejo de Administración de RTVE mantener la suspensión de la participación de España en Eurovisión para la edición de 2027 por la presencia de Israel en el certamen.

Así lo ha señalado el máximo responsable de la Corporación pública durante su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Alta.

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Preguntado por el diputado de Sumar, Francisco Sierra, sobre la respuesta de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ante la situación del pueblo palestino, el presidente de RTVE ha afirmado que "nadie con la más mínima sensibilidad humana puede asistir al sufrimiento del pueblo palestino sin una condena rotunda y severa ante lo que es una tragedia humana intolerable".

En este sentido, José Pablo López ha puesto de relieve que la posición de RTVE en este punto "siempre" ha sido "firme" y "bastante clara". "No nos hemos puesto de perfil, por decirlo de alguna manera", ha subrayado.

Según ha defendido el presidente, RTVE ha liderado "de manera activa", junto con otros países europeos y operadores públicos, una "exigencia de regeneración ética" dentro de la propia organización de la UER.

"Hemos negociado para que se endurezcan las reglas de gobernanza, se penalice de forma real cualquier intento de instrumentalización política y se garantice la estricta neutralidad de los patrocinios y del propio festival. Estas son cuestiones que se han conseguido gracias a la negociación del grupo de RTVE", ha apuntado.

Maquillar la realidad con eufemismos

No obstante, López ha dicho que no iba "a maquillar la realidad con eufemismos" y se ha mostrado "plenamente" consciente de que "no se han conseguido todos los objetivos y de que resulta profundamente doloroso que, a pesar de todo y en esta situación que se sigue viviendo en Gaza, la radiotelevisión pública de Israel vaya a seguir participando en la organización".

"Por lo tanto, no hacemos una evaluación complaciente, constatamos que hay avances técnicos pero también una evidente asignatura pendiente en el terreno ético", ha manifestado.

Desde Izquierda Unida y Sumar, según ha explicado Sierra, se suman al manifiesto 'Ningún escenario para el genocidio' y piden "la expulsión inmediata de Israel y un boicot hasta que KAN sea vetada".

De aprobar la propuesta el Consejo de Administración de RTVE, España volvería a posicionarse del lado de otras emisoras públicas como Avrotros (Países Bajos) y RTÉ (Irlanda) que ya han anunciado su rechazo al festival que se celebrará en Burgas (Bulgaria) el próximo año.

Fuentes del órgano de gobierno de RTVE sostienen que la iniciativa de José Pablo López cuenta con el respaldo de, al menos, diez consejeros de los 15 que componen el Consejo de Administración.

Nuevas reglas del concurso

El pasado 12 de agosto, la UER dio a conocer nuevas reglas sobre el concurso, entre ellas, la prohibición de celebrar Eurovisión en países en conflicto o "situación geopolíticamente sensible".

Según el comunicado, la televisión del país ganador será automáticamente excluida de la posibilidad de acoger el festival en la siguiente edición "si un conflicto armado, una situación geopolítica sensible u otra situación material afecta a la seguridad o estabilidad del país o la región vecina".

Esta norma impide que países como Israel o Ucrania organicen el concurso, pero no que participen en él como ocurre en ambos casos. En este sentido, el diputado de Sumar lo considera "un fraude jurídico y un ejemplo de ceguera selectiva".

"Han creado una categoría imposible: país apto para cantar pero no apto para acoger. Si su territorio no es seguro para un show, ¿cómo es seguro para seguir bombardeando Gaza?", ha manifestado, para después añadir que es "un fraude democrático y de gestión del miedo".

El Festival celebró del 12 al 16 de mayo en el Wiener Stadthalle de Viena (Austria) su 70º aniversario en una edición ya marcada por la polémica participación de Israel y la ausencia de España, Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos en protesta por los ataques ejecutados por el Ejército israelí contra la Franja de Gaza.