Israel amenaza con retirar la ciudadanía a los directores del documental "Naza", premiado en Venecia

Los directores Yuval Abraham y Rachel Szor posan con el Premio Especial del Jurado por "Naza" tras la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Venecia.

El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, ha amenazado con impulsar la retirada de la ciudadanía israelí a Yuval Abraham y Rachel Szor, directores del documental Naza, que este sábado recibió el Premio Especial del Jurado del Festival de Venecia.

“Actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos creadores viles por traición al país”, afirmó Zohar en un mensaje publicado en X. El ministro acusó además a los cineastas de tener un “odio autodestructivo” y de estar dispuestos a perjudicar a Israel para recibir el respaldo de quienes, según sus palabras, son “antisemitas”.

También el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, cargó contra los dos directores, a los que calificó de “vergüenza y deshonra” para Israel.

Un documental sobre los bombardeos en Gaza

Naza, de 80 minutos, aborda la estrategia empleada por Israel en sus operaciones militares en Gaza y recoge testimonios de miembros de las fuerzas israelíes sobre los bombardeos y el uso de sistemas tecnológicos e inteligencia artificial para localizar objetivos.

El Ejército israelí ha rechazado las acusaciones planteadas en la película y ha asegurado que las decisiones sobre los bombardeos las toma exclusivamente personal humano. También ha cuestionado el uso de testimonios anónimos por considerar que las identidades de las fuentes no pueden ser verificadas.

El Ejército ha negado asimismo que sus fuerzas planearan o ejecutaran un ataque en Gaza en el que se previera la muerte de cerca de 500 civiles, después de que circulara en redes un extracto del documental en el que un militar israelí realiza esa afirmación.

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Los directores, vinculados a ‘No Other Land’

Yuval Abraham y Rachel Szor formaron parte del equipo de No Other Land, documental que ganó el Óscar en 2025. Su nuevo trabajo fue seleccionado para competir en Venecia y terminó recibiendo el Premio Especial del Jurado.

Al recoger el galardón, Abraham defendió la necesidad de mostrar lo ocurrido en Gaza y afirmó que “negar un crimen” contribuye a que este persista. El cineasta sostuvo que con Naza pretendían mostrar que la violencia contra los palestinos responde, según su interpretación, a una estrategia sistemática y no a hechos aislados.

El título de la película hace referencia a un término que, según los realizadores, utilizan mandos y servicios de inteligencia israelíes para referirse al número de civiles que podrían morir en un bombardeo.

La legislación israelí contempla la posibilidad de retirar la nacionalidad en determinados supuestos relacionados con la falta de lealtad al Estado, aunque se trata de una medida poco habitual. Para aplicarla son necesarios distintos trámites que incluyen la intervención de los ministerios del Interior y Justicia y la validación judicial.