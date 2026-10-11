El primer día de las Fiestas del Pilar congrega a 120.000 personas

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el acto de subida de la imagen de la Virgen del Pilar.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha destacado este domingo la elevada participación de los zaragozanos y visitantes en el primer día de las Fiestas del Pilar 2026, con 120.000 participantes en el pasacalles del Pregón, este sábado, el primer día de fiestas.

"Estamos muy contentos con la respuesta del público, con la participación que ha habido estos días", ha declarado Fernández a los medios de comunicación, recordando que este viernes ya ha habido espacios abiertos y programación festiva.

"Ha habido casi medio millón de personas participando en los diferentes actos, 494.000 más concretamente, de esas 377.000 corresponden al sábado, al primer día oficial de fiestas", ha expuesto la consejera municipal.

El pasacalles del Pregón "estaba dedicado al deporte porque el año que viene Zaragoza es capital europea del deporte y quisimos sacar a todos los deportistas, a los clubes de nuestra ciudad más importante, por tanto fue un acto muy participativo", ha continuado.

En la lectura del Pregón, en la plaza del Pilar, a las 21.00 horas de este sábado, ha habido 45.000 personas. "Este año quisimos extender el número de pantallas en las que se retransmite a la vez el pregón, concretamente en las food trucks del parque de San Pablo, en la estación del Norte y en el espacio City, y hubo 22.700 personas por tanto que disfrutaron en esos tres espacios anexos del pregón".

El Pregón de Interpeñas reunió, por su parte, a 17.000 personas entre la concentración, la lectura del pregón y el desfile. En conjunto, los actos vinculados al pregón sumaron 204.700 asistencias, reflejo de la capacidad de convocatoria de las tradiciones que marcan el inicio del Pilar.

La música tomó el relevo con una destacada afluencia en los grandes escenarios. Antonio Orozco reunió a 45.000 personas en el escenario Ámbar Fuente de Goya, en la plaza del Pilar.

Espacio Zity registró 30.000 asistentes durante el sábado y alcanza los 60.000 entre las dos jornadas. En Estación del Norte, las actuaciones de Lucho RK y Slappy AV congregaron a 9.400 personas, mientras que La Oreja de Van Gogh reunió a 8.500 en el Pabellón Príncipe Felipe, con un total de 17.000 asistentes entre sus dos conciertos del viernes y el sábado.

Los espacios de ocio también registraron una elevada participación. El Recinto Ferial de Valdespartera recibió 62.000 visitas el sábado y acumula 116.000 desde el viernes. Las Food Trucks del Parque de San Pablo sumaron 27.400 visitas durante la jornada y alcanzan las 46.200 desde su apertura el jueves. El Mercado de Otoño de la plaza Aragón se estrenó con 8.000 visitantes.

La programación cultural completó este comienzo de fiestas con propuestas para distintas generaciones. El XL Certamen Oficial Benjamín, Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa reunió a 739 personas en la Sala Mozart del Auditorio, dando protagonismo a la cantera de la jota, mientras que las Rondas Joteras congregaron a otras 320.

Los teatros sumaron 1.065 espectadores durante el sábado, con Houdini. Un musical mágico, en el Teatro Principal, y Comisaría en Fiestas, en el Teatro del Mercado. Los centros cívicos recibieron a 880 asistentes y los museos y salas de exposiciones registraron 768 visitas. Para el público infantil, Las Tribus del Parque inició su programación con 700 participantes.

La atención al público acompañó esta intensa actividad. Las Oficinas Municipales de Turismo atendieron 4.342 consultas y distribuyeron 1.789 programas entre el viernes y el sábado. El Punto de Accesibilidad de la plaza del Pilar realizó 26 atenciones durante el sábado, con siete préstamos de material de apoyo y 19 consultas informativas.

Por su parte, los Espacios Seguros llevaron a cabo 1.928 atenciones de sensibilización e información entre ambas jornadas, sin registrar atenciones por violencia sexual.

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Estructura para la Ofrenda de Flores

"Hoy damos el pistoletazo de salida ya a la parte más infantil para los pequeños", ha explicado Fernández, comentando que hoy sale por primera vez la comparsa, el León Garganchón, el Tragachicos y se abre Río y Juego en la zona de la Expo, así como el Parque de las Marionetas en el Parque Grande-José Antonio Labordeta.

A las 12.00 horas se llevará a cabo la colocación de la Virgen del Pilar en la estructura de la Ofrenda de Flores, lo que congregará "a muchísimas personas", ha avanzado, y esta noche actuará Dani Fernández en el escenario de la Fuente de Goya.