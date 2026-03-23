Prisión sin fianza para la pareja que agredió sexualmente y maltrató a su bebé en Barcelona

La Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona acordó el pasado viernes el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para una pareja por presuntamente maltratar y agredir sexualmente a su bebé en Barcelona.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) informó este lunes de que a la pareja detenida el pasado miércoles se le atribuye presuntos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual a su hijo, un bebé de poco más de un mes.

En la actualidad, el bebé se encuentra bajo la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l`Adolescència (Dgppia). Los arrestados son un hombre de 42 años y una mujer de 43.

La investigación continúa abierta y la ha asumido la Oficina de Atención al Menor (OAM) de los Mossos d`Esquadra. La Fiscalía pidió como medida cautelar la prisión de ambos y la suspensión de la patria potestad, según han informado fuentes del Ministerio Público a Europa Press. Lo solicitó al entender que había indicios de un delito de maltrato habitual, lesiones recogidas en el artículo 140 o 150 del Código Penal y agresión sexual con penetración.

Los motivos de la prisión se fundamentan en la existencia de riesgo de fuga por lo elevado de las penas asociadas a los delitos presuntamente cometidos, la posibilidad de reiteración delictiva y por posibilidad de atentar contra bienes jurídicos del menor.