Los hogares de Ourense: con hijos adultos a cargo y sin apenas bebés

Del síndrome del nido vacío al del nido lleno. La sociedad vive hoy una realidad en la que los jóvenes cuentan con muchas dificultades para emanciparse y Ourense no es una excepción. Así lo muestran los últimos datos del Instituto Galego de Estadística (IGE), relativos a 2024. En la provincia, el 21,15% de las personas de entre 30 y 34 años aún viven con sus padres, es decir, una de cada cinco.

El porcentaje es mayor a medida que se reduce la edad: el 50,67% de los que cuentan con entre 25 y 29 no abandonaron el nido y lo mismo sucede con el 81,82% de los de entre 18 y 24. Esto se traduce en que en Ourense hay 22.599 jóvenes que no se han emancipado.

Entre las dificultades con las que cuentan cabe destacar el precio del alquiler de la vivienda, que se sitúa en máximos históricos en Ourense y no muestra síntomas de disminuir a corto plazo. Un gran obstáculo para muchos jóvenes que ni siquiera pueden soñar con comprar una casa.

Esta es una de las mayores problemáticas que los mantiene en el nido pese a que, a nivel autonómico, el 61,24% de los jóvenes de entre 25 y 34 años cuentan con un trabajo remunerado todo el año. Sin embargo, en esta franja de edad el 35,91% no logra emanciparse.

La perspectiva económica en caso de abandonar la vivienda de los padres no es nada halagüeña si nos atenemos a los datos. A nivel gallego, la tasa de pobreza de las personas de entre 18 y 34 años que han logrado independizarse se sitúa en el 20,59%.

Cóctel contra la natalidad

Mientras en las viviendas hay un porcentaje significativo de jóvenes adultos que viven con sus padres, en los hogares hay una escasez de bebés que se explica con la crisis de natalidad que se vive en la provincia. De las 133.616 viviendas que tiene la provincia, solo en 6.791 habita alguna persona de menos de cinco años. Es decir, casi en el 95% de las casas no reside ningún bebé.

El porcentaje no mejora significativamente ampliando la franja de edad escogida. Si tenemos en cuenta los menores de 16 años, en 111.965 hogares -el 83,80%- no vive ninguno. De hecho, en tres de cada cuatro hogares no hay ningún niño o niña a cargo.

La provincia destaca también en el número de hogares unipersonales. En el 28,25% de las viviendas solo vive una persona, un porcentaje cuatro puntos superior a la media gallega. La mayoría de ellos están ocupados por mujeres. Esta es la opción más escogida por los ourensanos, por delante de las parejas sin hijos y de las parejas con hijos.

Por el contrario, el porcentaje de hogares monoparentales ha caído significativamente. Si hace una década representaban el 11,08% del total, ahora apenas son el 7,82%.

Hogares con 3 generaciones

Aunque por el momento el descenso no es pronunciado, en la última década ha caído el número de hogares en los que viven tres generaciones. Los datos del Instituto Galego de Estadística muestran como en la provincia hay 5.332, que representan el 3,99% del total. Hay que tener en cuenta que en casi uno de cada tres de todos los hogares ourensanos habita una persona de 75 o más años. Este porcentaje aumenta hasta el 49,12 si se tiene en cuenta a las viviendas con al menos una persona de más de 65 años, un total de 65.631.

Todos estos datos muestran una radiografía de la situación actual en Ourense, donde los jóvenes tienen problemas para emanciparse y donde la inmensa mayoría de hogares no cuenta con ningún bebé.