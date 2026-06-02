El PSOE eleva la cantidad que pagó a Leire Díez en Cantabria

El PSOE informó al juez Arturo Zamarriego que pagó 44.859 euros a Leire Díez por trabajos de comunicación en Cantabria entre 2015 y 2017, muy por encima de los 15.612 euros inicialmente reconocidos. Tras revisar la documentación contable, el partido afirma que Díez prestó servicios desde 2015 como “trabajadora autónoma dependiente”, y no solo en 2017, como había indicado en diciembre.

Según el escrito remitido al juzgado, Díez trabajó para el PSOE cántabro entre septiembre de 2015 y febrero de 2017, y posteriormente entre marzo y septiembre de 2017. En el primer periodo percibió 32.903 euros brutos, y en el segundo 11.956 euros, cantidad que incluye una indemnización por rescisión unilateral del contrato.

El juez investiga si Díez participó en una “actuación delictiva continuada y coordinada” junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para obtener información comprometida y tratar de influir en investigaciones judiciales. Estos hechos se cruzan con otra causa en la Audiencia Nacional, donde el magistrado Santiago Pedraz analiza si existió una red vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para “desestabilizar” procedimientos que afectan al partido y al Gobierno. En un comunicado, los socialistas aseguran que están colaborando con la Justicia, haciendo hincapié en que no solo contestaron al requerimiento del juzgado que le había solicitado el detalle de los pagos a Díaz sino que ampliaron la información solicitada.

También hoy se supo que la Dirección General de la Guardia Civil ha abierto expediente disciplinario al capitán Juan Sánchez Yepes, exagente de la Unidad Central Operativa (UCO), tras el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el caso Leire Díez. Sánchez Yepes también fue suspendido de funciones como medida cautelar. El capitán ejercía hasta ahora como profesor para temas internacionales y derechos humanos en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. Santiago Pedraz centró una de las líneas de investigación en el rol que asumió este ex agente por presuntamente revelar secretos contra su antigua unidad y colaborar para “impulsar sospechas ante la directora general de la Guardia Civil”.