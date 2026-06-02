Ese meme con cara de cemento armado en el que se ha convertido Pedro Sánchez, tan estropeado por la metamorfosis, estará pensando cómo salir del montón de fango, corrupción e incomprensión ciudadana en el que ha convertido su presidencial vida. Después del auto de Pedraz ya no cuelan más cartas a la ciudadanía ni más días de reflexión fingida para profundizar en la cloaca patriótica socialista. Con todas las guerras que hay por el mundo, piensa su santidad san Pedro cómo nos va a convocar a las urnas. ¿Para qué? ¿Para fastidiarnos el verano? ¿Para dejar desprotegida su labor pacifista de estadista sideral? ¿Para romper el divertido culebrón interminable de corrupciones en forma de “reality” televisivo que nos entretiene a diario? Ni por interés general ni por razones partidistas quieren Sánchez ni sus socios cómplices que los españoles hablen en las urnas. Eso es lo último en esta parodia democrática de inclinación autocrática e inspiración bolivariana.

El hermano de David, enamorado esposo de Begoña, compañero de Zapatero, Ábalos, Cerdán, Koldo o Leire, estará discurriendo su nuevo chiste, una nueva gracieta con la que reírse de la sociedad española y de los resortes democráticos que nos asisten tales como el Estado de derecho y la convocatoria de elecciones.

Leire Díez puede ser candidata feminista por Ceuta o Melilla, que allí no la conoce ni Dios y puede montar una fontanería electoral a granel tras la regularización masiva

Mi propuesta para Pedro el Humorista es que, si no le obligan con una moción instrumental, sus elecciones imaginarias sean a doble jornada el 15 y 16 de agosto, que esta vez el festivo estival cae en sábado y la gente está en la playa, aún impactada por la visita del papa y el Mundial de fútbol. Para las listas electorales, además de todos los ministros y ministras mamporreros propagadores de la teoría conspiranoica, propongo a Zapatero de numero 1 por León, que allí no vuela Plus Ultra y todavía puede arrancar un escaño a sus paisanos. En Navarra está Cerdán, que como número 2 y guardaespaldas puede llevar a su colega Koldo, incluso desde el trullo. Por Valencia, el preso Ábalos, que ya fue incluido tras ser defenestrado y para entonces habrá sido condenado o absuelto. Nadie notará si lleva a Jéssica o miss Asturias como cuota femenina y feminista porque es socialista. De numero 2 por Madrid tras el “One” apuesto por Begoña Gómez, que se ha ganado, al menos, el voto de la Complutense. Leire Díez puede ser candidata feminista por Ceuta o Melilla, que allí no la conoce ni Dios y puede montar una fontanería electoral a granel tras la regularización masiva. Además, dada su experiencia en Correos, el voto por correo está ganado. David Sánchez, sin duda, candidato por Badajoz, lo cual ayudará a consolidar su plaza de músico enchufado y permitirá que aprenda qué coño es la Oficina de Artes Escénicas. Naturalmente, en el País Vasco que sólo concurran PNV y Bildu; en Cataluña, ERC, Junts y el PSC, que vienen a ser lo mismo, y Sumar (restar) y Podemos, donde el PSOE esté pringado con sedes registradas.

Venga Pedro, elecciones imaginarias que el CIS te da la victoria que te niegan todas las encuestas limpias.