El PSOE estudia demandar a Aldama por sus acusaciones

El PSOE solicitó permiso al Tribunal Supremo para presentar una querella contra el presunto conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, al entender que acusó al partido con “falsedades” en el juicio de las mascarillas y “sin una sola prueba”. Mediante un escrito, los socialistas piden “la oportuna licencia para la interposición de querella por delito de injurias y calumnias”.

Desde el partido que dirige Pedro Sánchez sostienen que Aldama, “lejos de rectificar sus falsedades, injuriosas y calumniosas”, las “ratificó y amplificó” durante su declaración en el Supremo. El PSOE considera que realizó “gravísimas acusaciones” y denuncia que todo ello fue manifestado “sin aportar una sola prueba que las sustente”.

Además, asegura que las declaraciones de Aldama “han atentado gravemente contra el honor” de miembros del Gobierno y del partido y recalca que “lo manifestado es absolutamente falso”. Durante el juicio, el empresario afirmó que Koldo García y José Luis Ábalos le trasladaron que querían que empresas constructoras ayudasen a financiar al PSOE.

Koldo opta por no declarar en la Audiencia Nacional

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tras ser citado por el informe de la UCO sobre la compra de material sanitario en Baleares durante la pandemia. Su abogada, Leticia de la Hoz, explicó que presentó un recurso para archivar la causa y suspender el interrogatorio al considerar que los hechos “ya habían sido juzgados en el Supremo”. La comparecencia se enmarca en la investigación sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en la compraventa de mascarillas durante la crisis sanitaria.