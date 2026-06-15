El PSOE expulsará a quien consuma prostitución

PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE BIENES

El PSOE expulsará directamente a quienes consuman prostitución y obligará a la Ejecutiva a presentar una declaración de bienes ante el Comité Federal del 27 de junio

La Región
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Publicado: 15 jun 2026 - 19:22 Actualizado: 15 jun 2026 - 19:59
Billetes falsos de 500 euors con el rostro de Pedro Sánchez.
Billetes falsos de 500 euors con el rostro de Pedro Sánchez. | Europa press

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha anunciado este lunes nuevas medidas internas, como la expulsión directa por consumo de prostitución o la obligación de que los miembros de la Ejecutiva Federal presenten una declaración de bienes al inicio y final de su mandato así como las variaciones producidas anualmente.

La secretaria de Organziación del PSOE, Rebeca Torró, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal en Ferraz.
La secretaria de Organziación del PSOE, Rebeca Torró, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal en Ferraz. | Europa Press

En una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de este lunes, Torró ha señalado que son medidas adicionales a las anunciadas hace un año tras la entrada en prisión del entonces número tres Santos Cerdán.

Todas ellas, las avanzadas en 2025 y las que se proponen ahora quedarán plenamente aprobadas en el Comité Federal del 27 de junio, según ha indicado.

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