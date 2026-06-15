El PSOE expulsará a quien consuma prostitución

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha anunciado este lunes nuevas medidas internas, como la expulsión directa por consumo de prostitución o la obligación de que los miembros de la Ejecutiva Federal presenten una declaración de bienes al inicio y final de su mandato así como las variaciones producidas anualmente.

La secretaria de Organziación del PSOE, Rebeca Torró, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal en Ferraz. | Europa Press

En una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de este lunes, Torró ha señalado que son medidas adicionales a las anunciadas hace un año tras la entrada en prisión del entonces número tres Santos Cerdán.

Todas ellas, las avanzadas en 2025 y las que se proponen ahora quedarán plenamente aprobadas en el Comité Federal del 27 de junio, según ha indicado.