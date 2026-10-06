Puigdemont avisa tras el aval a la amnistía: “Hoy no se soluciona el conflicto político”

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, celebró el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la ley de amnistía, pero advirtió de que “hoy no se soluciona nada” del conflicto político entre Cataluña y el resto de España.

“La amnistía forma parte de la fórmula para la solución del conflicto histórico que existe entre Cataluña y España, pero la amnistía no es en sí misma su solución”, aseguró desde la Casa de la República en Waterloo (Bélgica). Puigdemont afirmó además que él, Toni Comín y Lluís Puig no se marcharon a Bélgica para defender intereses partidistas, sino para defender las instituciones y los derechos del pueblo catalán. “Y volveremos de la misma manera”, señaló, aunque sin concretar cuándo.

El dirigente de Junts calificó la resolución del TC como una “derrota” de los poderes públicos españoles que, a su juicio, han impedido o demorado la aplicación de la amnistía. También reprochó al expresidente del Gobierno Pedro Sánchez y recordó que la ley lleva vigente dos años y cuatro meses.

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Puigdemont señaló que los años de proceso judicial han tenido consecuencias personales, familiares, sociales y políticas y sostuvo que han perjudicado los proyectos electorales de los independentistas. Entre otros ejemplos, recordó que Toni Comín no pudo ocupar su escaño en el Parlamento Europeo y que él y Lluís Puig no pudieron hacerlo en el Parlament catalán.

El Supremo deja sin efecto las órdenes de detención

La reacción de Puigdemont se produjo después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordase dejar sin efecto “con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa” las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont, Comín y Puig.

La decisión llegó minutos después de que el Tribunal Constitucional avalase la aplicación de la amnistía al delito de malversación en el caso de la exconsellera Dolors Bassa. Llarena considera que existe una coincidencia sustancial entre los hechos y la cuestión jurídica analizada por el TC, por lo que entiende que su pronunciamiento puede afectar también a las órdenes dictadas contra los tres dirigentes independentistas.

El instructor señala que necesita conocer íntegramente la sentencia del Constitucional para determinar su alcance y resolver posteriormente sobre las consecuencias jurídicas. Mientras tanto, ordenó comunicar la decisión a la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y el resto de autoridades para que se abstengan de ejecutar las órdenes de detención.