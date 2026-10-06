El Supremo levanta la orden de detención contra Puigdemont y deja vía libre para su regreso a España

El Tribunal Supremo ha decidido dejar sin efecto la orden de detención contra el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, una vez conocida la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la amnistía para el delito de malversación del 'procés'.

A través de un auto el magistrado que instruyó el procés, Pablo Llarena, levanta con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa, las órdenes nacionales de busca y captura y detención de Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, procesados pero no juzgados porque huyeron.

Proceso hasta hoy

Tras entrar en vigor el 10 de junio de 2024 con un plazo fijado de dos meses para su aplicación por los tribunales, la ley habrá recorrido más de dos años hasta su ejecución completa sobre los líderes del procés. En este trayecto se han aprobado los indultos, la derogación del delito de sedición, la nueva redacción de los desórdenes públicos y la malversación, el aval del Constitucional al grueso de la norma y el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que descartó el pasado julio cualquier vulneración del Derecho comunitario.

Este martes, el Constitucional ha ordenado al Supremo aplicar la ley también a la malversación, por lo que se prevé que el juez instructor Pablo Llarena deje sin efecto la orden de detención nacional aún vigente contra Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín.

Òmnium celebra el aval del TC a la amnistía y pide aplicarla "sin más dilaciones"

Òmnium Cultural ha celebrado el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la ley de amnistía y ha pedido que se aplique "sin más dilaciones".

"Hay que cerrar definitivamente el ciclo de la represión y abordar la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español", ha reclamado la organización independentista en un mensaje en 'X' este martes recogido por Europa Press.

Òmnium ha asegurado que esta decisión del TC pone fin "a meses de bloqueo y obliga al Tribunal Supremo a resolver las causas pendientes".