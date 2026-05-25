La red que el juez atribuye a Zapatero buscaba “un 100% de seguridad” para recibir pagos

Los agentes indican que “en la cúspide de la red de influencia se ubicaría Zapatero, quien ejercería un liderazgo no visible en la estructura formal”, pues realizaba “una supervisión estratégica del proceso de concesión de la ayuda”. Según la UDEF, las conversaciones intervenidas reflejan que los investigados consideraban al expresidente una figura clave para facilitar los contactos políticos relacionados con el rescate. “Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad”, escribió Rodolfo Reyes al presidente de la aerolínea.

Se trata de una conversación en la que Martínez Sola informa al máximo accionista de Plus Ultra que iba a tener una reunión con Martínez Martínez. La Policía interpreta que ese encuentro buscaba reforzar las gestiones para asegurar la concesión de las ayudas públicas. Además, los agentes han localizado una empresa “presidida y representada por Martínez Martínez” en Islas Vírgenes Británicas, territorio catalogado como parte de las “jurisdicciones no cooperativas” por Hacienda.

Con esta reunión los directivos de la aerolínea pretendían, apunta la Policía, “que intervengan y mediante su influencia les aseguren al 100 por 100 que se les otorgará la ayuda pública y busquen un banco para el préstamo puente”. Y ante esto, los agentes concluyen que “la red de influencia operaría mediante la suscripción de contratos y la emisión de facturas”.