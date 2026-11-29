Alberto Núñez Feijóo enseña el escudo de "Orense" a Juan José Vivas y Pedro Sánchez aprovecha la jornada para salir en bici junto a Begoña Gómez.

La política dejó paso ayer a la familia, el deporte y los planes personales. La jornada de reflexión puso fin a quince días de mítines, debates y desplazamientos. Sin actos electorales ni peticiones de voto, los aspirantes buscaron unas horas de desconexión. La excepción más llamativa fue el viaje de Alberto Núñez Feijóo a Ceuta.

El candidato del Partido Popular pasó parte de la mañana en la ciudad autónoma. Allí se reunió con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Ambos recorrieron algunas de las principales calles del centro y tomaron un café. También visitaron el santuario de Nuestra Señora de África, patrona de la ciudad. Feijóo aprovechó además para adquirir una camiseta de la AD Ceuta. La visita responde, según fuentes populares, a un “compromiso personal” adquirido con Vivas.

Desde el PP justifican el desplazamiento como una muestra de “apoyo y solidaridad al pueblo ceutí”. El dirigente popular no tenía prevista una agenda pública ni la celebración de actos políticos. Por la tarde regresó a Madrid para reunirse con su pareja y su hijo. Se trató de su sexta visita a Ceuta desde el pasado verano.

Pedro Sánchez optó por una fórmula muy diferente para afrontar las horas previas a las elecciones. El presidente del Gobierno y candidato socialista dedicó la mañana al deporte. En concreto, salió en bicicleta de montaña junto a su esposa, Begoña Gómez. Un vídeo difundido a los medios muestra a ambos preparándose para recorrer caminos por la montaña. El presidente llevaba una gorra con el mensaje. Sánchez explicó en la grabación su deseo de recuperar una afición que había dejado aparcada por la campaña. “Pues tenía gana de volver a coger la bici. Llevo unas cuantas semanas que no he podido por la campaña y la precampaña”, comentó. El candidato socialista también dedicó la tarde a estar con su familia.

Desconectar

Por su parte, Santiago Abascal eligió igualmente el ámbito familiar para pasar la jornada. Según fuentes de Vox, el líder de la formación permaneció con los suyos. El partido explicó que el candidato lleva “mes y medio recorriendo el país” y optó por desconectar.

Santiago Abascal eligió el ámbito familiar para pasar la jornada, al igual que Ada Colau, que viajó en tren a Barcelona

Ada Colau, candidata del Frente Amplio, regresó a Barcelona en tren. La exalcaldesa viajó desde Madrid después de cerrar la campaña en Villaverde. Pasó la jornada con su familia antes de acudir a votar el domingo. Desde su formación destacan que recorrió cerca de 12.000 kilómetros durante la campaña. La candidatura subrayó que combinaron mítines con encuentros en mercados, plazas y lugares de trabajo.

También la candidata de Podemos, Irene Montero, comenzó el día paseando por el campo, acompañada de su perra Rumba. Fuentes de la formación explicaron que pasó el resto de la jornada en casa y con su familia.

El objetivo, según esas mismas fuentes, era estar “reponiendo fuerzas después de dos semanas de campaña electoral”. Por su parte, Gabriel Rufián, cabeza de lista de ERC, eligió el deporte y la familia. El dirigente comenzó la mañana haciendo ejercicio para “oxigenarse” después de la actividad electoral. Después compartió una comida con sus familiares.

La candidata de Junts, Miriam Nogueras, también reservó el día para su entorno familiar y para practicar el deporte del boxeo, una de sus aficiones habituales. Maribel Vaquero, cabeza de lista del PNV por Gipuzkoa, acudió al Mercado de San Martín de San Sebastián.