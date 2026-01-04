¿Sabe usted que en Renfe los retrasos ya no sorprenden a nadie, pero siguen cabreando a los viajeros?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, los retrasos de RENFE una vez más
¿Sabe usted que en Renfe los retrasos ya no sorprenden a nadie, pero siguen cabreando a los viajeros? ¿Que no por habituales dejan de ser un incordio? ¿Que este sábado los trenes volvieron a no cumplir con los horarios previstos en Ourense? ¿Que hubo notables retrasos? ¿Que el convoy de la tarde que iba a A Coruña salió 46 minutos después de su hora? ¿Y que el de Barcelona llegó con más de una hora de retraso?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MÁS DE 500 PERSONAS CONCENTRADAS
Los venezolanos en Ourense, "entre la euforia y el temor"
Lo último
DEMASIADO CASTIGO
El Arenteiro perdona y lo paga ante el Real Madrid Castilla (2-0)
SUBIDA DE TEMPERATURAS
La Estación de Montaña de Manzaneda cierra las pistas de esquí hasta nuevo aviso