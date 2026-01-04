¿Sabe usted que en Renfe los retrasos ya no sorprenden a nadie, pero siguen cabreando a los viajeros? ¿Que no por habituales dejan de ser un incordio? ¿Que este sábado los trenes volvieron a no cumplir con los horarios previstos en Ourense? ¿Que hubo notables retrasos? ¿Que el convoy de la tarde que iba a A Coruña salió 46 minutos después de su hora? ¿Y que el de Barcelona llegó con más de una hora de retraso?

