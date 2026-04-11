El rey Juan Carlos I : “Mi éxito es haber alentado la reconciliación de España tras la dictadura”

El Rey emérito Juan Carlos I, acompañado de la escritora Laurence Debray, durante la entrega de un premio literario en la Asamblea Nacional francesa

El rey Juan Carlos declaró que su mayor éxito durante su reinado fue haber alentado la reconciliación en España tras la dictadura.

En la Asamblea Nacional francesa el rey Juan Carlos recogió el Premio Especial al Libro Político, por “Reconciliación” su libro de memorias, otorgado por la asociación “Lire la sociéte” reconoció que el título de su libro es la palabra que mejor recoge su mayor éxito.

"Haber iniciado y alentado la reconciliación de la España con ella misma tras una larga dictadura y tras una guerra civil y después conducirla pacíficamente en la mayor medida de lo posible a una democracia plena y duradera", pasando "página de la dictadura del general Franco", expresó durante su discurso.

Además, agregó que sus memorias pretenden “servir a la democracia, al progreso de la sociedad española” que son los objetivos en los que siempre ha trabajado el rey emérito.

Reconoce errores durante su reinado

Durante su discurso en el evento estuvo acompañado por sus hijas Elena y Cristina y su nieto Froilan. El rey Juan Carlos reconoció no estar orgulloso de sus errores durante sus 40 años de reinado.

"Estoy legítimamente orgulloso de las emociones, los sentimientos y las esperanzas que pertenecen a mi historia personal. De las debilidades y de los errores que he podido cometer como ser humano y no me puedo sentir orgulloso, pero todo esto es parte de mi vida y siento que puede ser compartido públicamente en toda libertad. Esto es lo que he hecho y estoy muy orgulloso de ello", sentenció.

Remarcó que desde que era pequeño su destino y vocación era servir a su pueblo. En el discurso admitió seguir desde Abu Dhabi la actualidad de España reconociendo que “nadie es profeta en su tierra”.