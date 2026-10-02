Sánchez asegura que no darán "un paso atrás": "O están con la mayoría social o con los especuladores"

El Gobierno ha rechazado de plano la propuesta de Junts per Catalunya de retirar los dos decretos leyes sobre vivienda para negociar un nuevo texto y ha decidido mantener la votación fijada para este viernes en el Congreso de los Diputados. La decisión aboca a la derogación de ambas iniciativas parlamentarias después de que la formación catalana anunciase su voto en contra junto al Partido Popular y Vox, garantizando la derrota de la norma en el Pleno.

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Sánchez fija la "hora de la verdad" ante el veto de la Cámara

Tras confirmarse el rechazo de la ejecutiva de Junts, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el Ejecutivo no dará "un paso atrás" en la lucha por el derecho a la vivienda. A través de un mensaje en redes sociales, Sánchez ha aseverado que "ha llegado la hora de la verdad" y que la postura de PP, Vox y Junts les "retratará ante generaciones enteras". En los mismos términos se ha expresado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y fuentes de la Moncloa, quienes han enmarcado la votación en una dicotomía directa entre estar "con las clases medias y trabajadoras o con los fondos buitre y los especuladores".

Exigencia de Junts y defensa del texto por el Ejecutivo

El posicionamiento del Gobierno responde al comunicado difundido por la dirección de Junts tras una reunión nocturna, en el que el partido proponía retirar las medidas al considerar que reducirán la oferta de alquiler e incrementarán los precios, condicionando su apoyo a la aprobación de un nuevo texto en un Consejo de Ministros extraordinario. Por su parte, la Moncloa ha rechazado dar marcha atrás tras "meses de trabajo" y ha defendido que la utilidad de la norma ha quedado demostrada este mismo jueves al evitar el desahucio de una vecina en Barcelona. Finalmente, la coalición de gobierno ha agradecido el compromiso de ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria, formaciones que mantendrán su voto favorable al paquete legislativo.