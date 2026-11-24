La campaña de las elecciones generales estuvo marcada por el enfrentamiento entre PSOE y PP a cuenta de las garantías del proceso electoral, las dificultades del voto exterior y las acusaciones cruzadas sobre una posible impugnación de los resultados. Los principales candidatos aprovecharon la jornada para intensificar su presencia en los medios de comunicación y tratar de movilizar a sus electorados en la recta final de la campaña.

Pedro Sánchez participó en una entrevista en Radio Nacional de España, en la que acusó al PP y a Vox de poner en cuestión el resultado electoral si no consiguen una mayoría absoluta. También criticó sus declaraciones sobre el voto por correo y el voto de los españoles residentes en el extranjero. El presidente sostuvo que ambas formaciones están cuestionando derechos de ciudadanos nacionalizados a través de la denominada “ley de nietos”. “No tengo claro que el Partido Popular y Vox vayan a aceptar el resultado electoral del próximo 29 de noviembre”, expresó Sánchez, que considera que si ambas formaciones no suman mayoría dirán que se hicieron “trampas”.

Concentrar el voto

El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, apeló a “concentrar” el voto para tener un Gobierno “fuerte” en España y que se produzca “el cambio” en las elecciones generales del 29 de noviembre, sin entrar al choque con el presidente de Vox, Santiago Abascal, por las llamadas de cargos del PP al voto útil. “Yo tengo muy claro que España necesita concentrar un voto para tener un Gobierno fuerte y concentrar un voto para producir un cambio. A partir de ahí, todos aquellos que quieran un cambio sabrán a quién quieren votar”, señaló.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, admitió su “inquietud” por las “urnas de cartón” en los consulados tras la decisión del Tribunal Supremo sobre la llamada “ley de nietos”, pero dijo que tiene “fe en que los cónsules blinden los votos”. Además, recriminó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que sostenga que PP y Vox no aceptarán los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre. “Me sorprende mucho que el presidente del Gobierno esté diciendo este tipo de cosas”, declaró Feijóo.

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Por su parte, Santiago Abascal optó por cancelar su agenda pública hasta el debate del próximo jueves. El líder de Vox declinó participar en la entrevista electoral que tenía asignada en el programa La hora de La 1, de RTVE, donde disponía de 20 minutos por decisión de la Junta Electoral Central.

En cuanto a Ada Colau, candidata de Frente Amplio, centró su intervención en reivindicar las medidas sociales impulsadas durante la etapa de Gobierno de coalición. En entrevistas concedidas a Antena 3 y al pódcast Carne Cruda, defendió la trayectoria de su espacio político y acusó al PSOE de apropiarse de propuestas que, según sostiene, fueron impulsadas por su formación. “Parece que vamos anunciando medidas nuevas y a los pocos días las incorpora el PSOE”, afirmó.