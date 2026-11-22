A una semana de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los principales líderes políticos españoles protagonizaron ayer una intensa jornada de actos centrales de campaña repartidos por distintos puntos de la geografía nacional. Los candidatos de PP, PSOE y Vox elevaron el tono de sus intervenciones en el ecuador de la carrera hacia las urnas.

En la plaza de toros de Valencia, donde el Partido Popular reunió a 12.000 asistentes según cifras de la organización, Alberto Núñez Feijóo alertó a los suyos contra el exceso de confianza tras el debate cara a cara del jueves. Acompañado por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa valenciana María José Catalá y el presidente provincial del partido, Vicente Mompó, el candidato popular sostuvo que aquella “victoria emocional” no basta sin una “victoria electoral”.

“Ni una sonrisa de más ni un minuto de relajación. No os fiéis de las encuestas, no os fiéis del ambiente. Los conocemos, son capaces de todo y heridos son todavía más peligrosos”, advirtió Feijóo ante una plaza de toros llena que le recibió al grito de “presidente”.

Durante su discurso, Feijóo contrapuso su proyecto al Ejecutivo actual apelando al voto de quienes buscan “un presidente decente”, prometiendo que no habrá impunidad ni indultos por corrupción. Asimismo, reclamó una inmigración “legal, ordenada y respetuosa” con la convivencia.

Por su parte, el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, intervino ayer en un acto en el Gran Canaria Arena que superó las 2.000 plazas previstas por la organización, obligando a instalar una pantalla en el exterior para seguir el mitin. Desde el archipiélago, Sánchez llamó a votar “con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza” para detener lo que definió como una “involución democrática” impulsada por PP y Vox.

“Involución democrática”

El líder del PSOE centró buena parte de su intervención en denunciar la cancelación de representaciones de obras de Federico García Lorca y de monólogos del actor José Sacristán en ayuntamientos y comunidades gobernadas por la derecha, así como los recortes presupuestarios a actividades culturales en Castilla y León. “¿Hay peor involución democrática que la censura? La censura es incompatible con la democracia, y la censura se vence con más democracia”, afirmó.

Sánchez contrapuso “el color rojo” del avance social frente a una “España en blanco y negro” que asoció a “mentiras, recortes e insultos”, asegurando que el próximo domingo “van a acabar los insultos porque Feijóo va a perder las elecciones”.

Mientras tanto, en el Muelle de la Sal de Sevilla, el presidente de Vox, Santiago Abascal, denunció que el Gobierno habría dado instrucciones para habilitar urnas separadas en los consulados destinadas a los votos de personas nacionalizadas mediante la denominada “ley de nietos” cuya participación ha sido suspendida por el Tribunal Supremo. Abascal calificó al Ejecutivo de “mafia mentirosa y corrupta” al aludir a los procesos judiciales que afectan al entorno familiar del presidente, al exfiscal general del Estado y al exministro José Luis Ábalos.