Sánchez promete a las familias de las víctimas de Adamuz que va a llegar “hasta el final”

Pedro Sánchez trasladó un mensaje de apoyo a los familiares de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida y aseguró que el Estado seguirá trabajando para dar respuestas y mejorar lo necesario, con el compromiso de acompañar de forma continuada a quienes perdieron a sus seres queridos. El presidente defendió que las instituciones no dejarán solas a las familias y prometió ayuda para evitar que el dolor se agrave con dificultades económicas. También afirmó que el Estado llegará “hasta el final” en la investigación y en la adopción de medidas.

Sánchez realizó estas declaraciones al inicio de un acto en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Reconoció que las palabras no son suficientes ante una tragedia de esta magnitud y sostuvo que la prioridad pasa por ofrecer respuestas claras y acción institucional. Insistió en que no van a “mirar para otro lado” y que se introducirán mejoras “en todo lo que tengamos que mejorar” tras analizar lo ocurrido. Además, garantizó un “acompañamiento continuado” para que las familias no tengan que cargar, además del dolor, con una situación económica que las deje desamparadas.

Desde el PP, su secretario general Miguel Tellado acusó a Sánchez de “esconderse” y de no asumir responsabilidades en lo que calificó como la peor crisis ferroviaria del país. Criticó su ausencia en el funeral de Huelva y su falta de comparecencia en el Senado solicitada por el Grupo Popular, y afirmó que el Gobierno es “incapaz de dar la cara” ante la ciudadanía, lo que a su juicio refleja un “desprecio absoluto” hacia los españoles y hacia las familias de las víctimas.

El dirigente popular aludió también a la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado para informar sobre los accidentes y sostuvo que el Ejecutivo prefiere “esconderse en la Moncloa” para evitar el desgaste político.

Page rechaza especular sobre Adamuz

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre el accidente del tren de Adamuz, aseguró que no hace “cábalas, ni disgresiones, y menos aún especulaciones o cálculos políticos con las tragedias”. “No lo he hecho con supuestos del Partido Popular y no voy a hacerlo ahora”, añadió. Para él, “lo más reconfortante” fueron las palabras que escuchó “con mucha emoción” de las familias en el funeral celebrado en Huelva. “Me quedaría con eso. Lo demás supongo que se aclarará y a partir de ahí se sacarán más conclusiones”, apostilló. Subrayó que “lo verdaderamente importante” es que “entre todos nos empeñemos en mejorar las infraestructuras”, no solo las nacionales, sino también las autonómicas y locales, y que “España necesita una década de salto adelante como lo tuvimos en los 80”.