Noruega y Nueva York limitan la inteligencia artificial generativa en los colegios

Noruega adoptó una medida preventiva al prohibir el uso de inteligencia artificial generativa desde primero hasta séptimo grado, varios meses antes de que la ciudad de Nueva York avanzara hacia restricciones similares. Según informó ayer la cadena Euronews, la decisión noruega permite el uso de inteligencia artificial generativa únicamente bajo supervisión hasta los 16 años. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, advirtió de que estas tecnologías podrían permitir a los niños eludir habilidades básicas como la lectura, la escritura y el cálculo. “Lo más importante en la escuela es que nuestros hijos aprendan a leer, escribir y hacer cuentas”. El Ejecutivo considera que un uso poco crítico de la IA puede hacer que los estudiantes se salten partes esenciales del proceso de aprendizaje.

En Estados Unidos, Nueva York anunció una suspensión de un año del uso de aplicaciones de inteligencia artificial generativa para estudiantes desde el programa 2-K hasta octavo grado, una medida que afecta a cerca de 600.000 alumnos. La prohibición afecta a las herramientas de IA generativa dirigidas directamente a los alumnos. También se vetarán los llamados chatbots de compañía en todos los cursos.

La política neoyorquina incluye además restricciones al tiempo de uso y los más pequeños no utilizarán pantallas

Los profesores, sin embargo, podrán seguir utilizando IA para determinadas tareas, como la planificación de clases. Mamdani defendió la decisión apelando a la edad de los alumnos. “Un niño de seis años es demasiado pequeño para cortar una cebolla, freír un huevo o utilizar una cocina de forma segura”, afirmó, antes de comparar esa madurez con el aprendizaje de la IA. La ciudad no pretende mantener a los adolescentes completamente alejados de esta tecnología. En Secundaria se permitirá el uso limitado de programas de IA previamente evaluados, bajo supervisión docente. Además, todos los estudiantes de instituto tendrán módulos específicos de alfabetización en IA para conocer sus riesgos, sesgos y posibilidades.

Restricciones de uso

La política neoyorquina incluye además restricciones al tiempo de pantalla: no habrá uso individual de pantallas para los alumnos más pequeños y se recomiendan límites de 30 minutos diarios entre tercero y quinto y de 45 minutos entre sexto y octavo. Los docentes podrán utilizar la inteligencia artificial únicamente para preparar las clases, mientras que los estudiantes de secundaria quedarán parcialmente exentos mediante programas piloto limitados.

Los dos casos parten de una preocupación común: la IA puede ser una herramienta educativa, pero también puede sustituir procesos fundamentales del aprendizaje. Por eso, tanto Noruega como Nueva York están optando por retrasar su utilización autónoma entre los niños y reservarla para edades en las que puedan comprender mejor sus riesgos a la hora de usarla.