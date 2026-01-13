Sumar alienta a movilizarse contra el decreto del alquiler

La co-coordinadora de Movimiento Sumar Lara Hernández cargó contra el real decreto ley de vivienda anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, y alentó a la población a movilizarse para forzar un cambio en la política de alquileres ante “la emergencia habitacional”. En este marco, Hernández responsabilizó de forma directa al PSOE del contenido de la norma, el cual -a su juicio-, “no responde al sentimiento ciudadano ni al problema de la vivienda que se padece en este país. Asimismo, criticó que Sumar conoció su anuncio “por los medios de comunicación, como el resto de la población”, aunque subrayó que el principal problema no son las formas, sino “el enfoque” del decreto. “No coincidimos en absoluto”, afirmó.

La co-cordinadora de Sumar situó como prioridad la prórroga de los contratos de alquiler que vencerán en este año, más de 600.000, que afectan a alrededor de un millón y medio de familias. Según advirtió, esos contratos quedarán expuestos a un mercado “completamente desenfrenado”, con subidas que podrían alcanzar el 20, 30 o incluso el 40 por ciento. “Estamos hablando de familias que no saben si van a poder seguir viviendo en su casa o si sus hijos podrán continuar en el mismo colegio”, señaló. En este sentido, Hernández defendió que, igual que se hizo durante la pandemia o tras el impacto económico de la guerra de Ucrania, el Gobierno debe volver a prorrogar los alquileres ante una situación de “emergencia social”.

Además, Hernández rechazó la bonificación del cien por ciento en el IRPF a los propietarios que no suban el alquiler, al considerar que no garantiza que los precios se contengan. “En un mercado con precios disparados, al propietario va a ganar más dinero si sube el alquiler frente a estas bonificaciones fiscal”, argumentó.

Condiciones de dignidad

A su juicio, el problema de fondo es que más del 40 por ciento de los ingresos de muchas familias se destinan a pagar la vivienda, lo que impide llevar “unas condiciones de dignidad”. “Una familia no puede tener unas condiciones de vida normales cuando casi la mitad o más de la mitad, en muchos casos, de sus ingresos se destinan a garantizarse un techo”, aseguró. En este contexto, Hernández defendió que Sumar apoyará la movilización social y recordó su participación en protestas y acciones contra desahucios junto al Sindicato de Inquilinas. “Formar parte de una coalición no implica negar lo que está pasando en la calle”, señaló.

Por su parte, la ministra portavoz y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró a Sumar que comparten con el PSOE “un objetivo común”, tras el rechazo de sus socios de coalición al decreto ley en materia de vivienda anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que incluye incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, una regulación contra el “fraude” en los alquileres de temporada y una limitación al “abuso” del alquiler por habitaciones.

“Somos formaciones distintas, pero compartimos un objetivo común, y es que estamos en una situación en la que hay 1.600.000 personas que tienen esa angustia de saber que este año va a subir el alquiler, y no podemos quedarnos con brazos cruzados”, expuso Elma Saiz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.