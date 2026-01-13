UN MILLÓN Y MEDIO DE FAMILIAS
Sumar alienta a movilizarse contra el decreto del alquiler
UN MILLÓN Y MEDIO DE FAMILIAS
La co-coordinadora de Movimiento Sumar Lara Hernández cargó contra el real decreto ley de vivienda anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, y alentó a la población a movilizarse para forzar un cambio en la política de alquileres ante “la emergencia habitacional”. En este marco, Hernández responsabilizó de forma directa al PSOE del contenido de la norma, el cual -a su juicio-, “no responde al sentimiento ciudadano ni al problema de la vivienda que se padece en este país. Asimismo, criticó que Sumar conoció su anuncio “por los medios de comunicación, como el resto de la población”, aunque subrayó que el principal problema no son las formas, sino “el enfoque” del decreto. “No coincidimos en absoluto”, afirmó.
La co-cordinadora de Sumar situó como prioridad la prórroga de los contratos de alquiler que vencerán en este año, más de 600.000, que afectan a alrededor de un millón y medio de familias. Según advirtió, esos contratos quedarán expuestos a un mercado “completamente desenfrenado”, con subidas que podrían alcanzar el 20, 30 o incluso el 40 por ciento. “Estamos hablando de familias que no saben si van a poder seguir viviendo en su casa o si sus hijos podrán continuar en el mismo colegio”, señaló. En este sentido, Hernández defendió que, igual que se hizo durante la pandemia o tras el impacto económico de la guerra de Ucrania, el Gobierno debe volver a prorrogar los alquileres ante una situación de “emergencia social”.
Además, Hernández rechazó la bonificación del cien por ciento en el IRPF a los propietarios que no suban el alquiler, al considerar que no garantiza que los precios se contengan. “En un mercado con precios disparados, al propietario va a ganar más dinero si sube el alquiler frente a estas bonificaciones fiscal”, argumentó.
A su juicio, el problema de fondo es que más del 40 por ciento de los ingresos de muchas familias se destinan a pagar la vivienda, lo que impide llevar “unas condiciones de dignidad”. “Una familia no puede tener unas condiciones de vida normales cuando casi la mitad o más de la mitad, en muchos casos, de sus ingresos se destinan a garantizarse un techo”, aseguró. En este contexto, Hernández defendió que Sumar apoyará la movilización social y recordó su participación en protestas y acciones contra desahucios junto al Sindicato de Inquilinas. “Formar parte de una coalición no implica negar lo que está pasando en la calle”, señaló.
Por su parte, la ministra portavoz y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró a Sumar que comparten con el PSOE “un objetivo común”, tras el rechazo de sus socios de coalición al decreto ley en materia de vivienda anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que incluye incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, una regulación contra el “fraude” en los alquileres de temporada y una limitación al “abuso” del alquiler por habitaciones.
“Somos formaciones distintas, pero compartimos un objetivo común, y es que estamos en una situación en la que hay 1.600.000 personas que tienen esa angustia de saber que este año va a subir el alquiler, y no podemos quedarnos con brazos cruzados”, expuso Elma Saiz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, avanzó que su partido votará en contra del decreto ley que incluye ayudas fiscales en el IRPF a los propietarios de vivienda que renueven el contrato de alquiler a sus inquilinos sin subir el precio. “Podemos va a rechazar con su voto cualquier regalo a los rentistas, porque lo que hay que hacer es intervenir y lo que está haciendo el Gobierno, lejos de ser una ayuda, es algo que sigue alimentando el negocio de la vivienda”, argumentó Belarra en rueda de prensa en el Congreso. La líder de la formación morada remarcó que ante la situación “apocalíptica” de la vivienda en el país lo que propuso el presidente del Gobierno pasa por “hacerle aún más regalos fiscales a los caseros, a los rentistas”. A su juicio, la propuesta de Sánchez es “absolutamente inaceptable” porque, además, supondría una pérdida de ingresos públicos del entorno de 3.700 millones de euros. La diputada apostilló que, en su opinión, es necesario bajar por ley los precios de alquiler, algo que recordó se hizo en la pandemia, y prohibir la compra de vivienda cuando no se va a residir en ella para que la vivienda deje ser un negocio rentable y sea un derecho. “Aquí hay que elegir, o estás con los inquilinos y las inquilinas, con la gente que paga una hipoteca, o estás con los rentistas y con los grandes propietarios, y el Gobierno ya ha dicho muchas veces, a través de todas sus decisiones, a través de las declaraciones infames de la ministra de Vivienda, que está del lado de los rentistas y para eso con Podemos no se puede contar”, remató.
