Sumar fija el 17 de octubre para lanzar el Frente Amplio, la nueva coalición de izquierdas

La diputada de Sumar Tesh Sidi, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados

Sumar ya tiene fecha para dar el siguiente paso ante un eventual adelanto electoral. El próximo 17 de octubre presentará oficialmente el Frente Amplio, la marca con la que sus partidos concurrirán a unas futuras elecciones generales, y dará a conocer también quién será su cabeza de lista. La decisión se produce mientras Pedro Sánchez mantiene abierta la posibilidad de adelantar los comicios, aunque por el momento no existe una convocatoria electoral.

El acuerdo se tomó este domingo durante una reunión en la que participaron los ministros de Sumar y las formaciones que integran su espacio en el Gobierno: Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns. El encuentro estuvo marcado por la situación política generada tras el rechazo en el Congreso de los dos decretos relacionados con la vivienda y por el debate sobre una posible convocatoria anticipada de elecciones.

La coalición ha decidido, en cualquier caso, avanzar con su preparación electoral independientemente de lo que finalmente decida el presidente del Gobierno. El 17 de octubre será la fecha en la que presentará tanto la candidatura como su referente electoral, despejando así una de las principales incógnitas que todavía rodean al espacio.

La vivienda, en el centro del proyecto

El problema de acceso a la vivienda será uno de los principales ejes del Frente Amplio. Los partidos de Sumar consideran que las movilizaciones desarrolladas durante los últimos días han demostrado la dimensión del malestar social por el precio de los alquileres, los desahucios y las dificultades para acceder a una vivienda.

Las formaciones defienden que "no hay legislatura sin vivienda" y aseguran que continuarán trabajando en esta materia con independencia de que haya o no elecciones anticipadas.

"Se convoquen elecciones o no, desde el Frente Amplio vamos a seguir trabajando para hacernos cargo de las demandas de la calle y proteger a todos aquellos para los que su casa no es una fuente de tranquilidad sino de inseguridad", han señalado fuentes del espacio.

Sumar considera además que su papel será determinante para mantener un Gobierno progresista si finalmente los ciudadanos vuelven a las urnas. Las formaciones reivindican su peso dentro del Ejecutivo y su participación en las medidas impulsadas durante la legislatura.

Sánchez mantiene la decisión sobre las elecciones

La dirección de Sumar recalca que la convocatoria de elecciones corresponde exclusivamente a Pedro Sánchez y asegura estar preparada para cualquiera de los escenarios posibles.

El Frente Amplio queda así configurado como una estructura electoral preparada para unas eventuales generales, pero su lanzamiento no implica que los comicios estén convocados. La cita del 17 de octubre servirá para presentar públicamente el proyecto y su hoja de ruta.

Mónica García, Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy, entre los nombres

Una de las principales incógnitas que deberá resolver Sumar es quién encabezará su candidatura. El nombre del cabeza de lista no se ha anunciado todavía, aunque dentro del espacio han circulado diferentes posibilidades.

Entre las opciones que han ganado peso aparece Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid. La dirigente ha tratado de rebajar las especulaciones y ha insistido en que su prioridad es ejercer como cabeza de lista de Más Madrid en Madrid.

Fuentes internas de Sumar consideran, sin embargo, que García podría ser una opción viable para liderar el proyecto estatal, pese a la dificultad que supondría compatibilizar esta posibilidad con su designación como candidata a las elecciones autonómicas madrileñas de 2027.

Otro escenario que se ha planteado internamente contempla un tándem entre Mónica García y Ernest Urtasun, ministro de Cultura, que también ha aparecido en las quinielas como posible referente electoral. En este supuesto, García encabezaría la candidatura por Madrid y Urtasun ocuparía el primer puesto en Barcelona.

También se ha barajado el nombre de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, aunque diferentes sectores de Sumar han descartado en anteriores ocasiones que vaya a asumir la candidatura.

Sumar amplía contactos con sus aliados

El proceso de construcción del Frente Amplio continuará este lunes con una nueva reunión, esta vez ampliada a aliados políticos y parlamentarios como Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca.

Después de este encuentro está prevista una comparecencia pública de dirigentes del espacio, que avanzarán los próximos pasos del proyecto y la estrategia que seguirá Sumar ante el escenario de incertidumbre política.

El 17 de octubre queda así marcado en el calendario como la fecha en la que Sumar quiere presentar su alternativa electoral, con independencia de que finalmente haya o no un adelanto de las elecciones generales.