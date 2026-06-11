El Supremo se opone al indulto de García Ortiz tras su condena por revelación de secretos

El Tribunal Supremo ha emitido un informe desfavorable a la concesión de un posible indulto al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos.

En el documento, el tribunal que dictó la sentencia sostiene que no concurren razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen la medida de gracia por parte del Gobierno.

Los magistrados subrayan la gravedad de los hechos y destacan que la conducta condenada ha provocado una importante afectación a la institucionalidad del Ministerio Fiscal debido al papel que desempeña como garante de la legalidad, promotor de la justicia y defensor de los derechos de los ciudadanos.

El procedimiento se inició el pasado mes de enero, cuando el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes comenzó la tramitación de una solicitud de indulto presentada a favor de García Ortiz. Como establece la legislación, el departamento solicitó al Supremo un informe sobre la petición al tratarse del órgano que dictó la condena.

Aunque este informe es preceptivo, no tiene carácter vinculante, por lo que la decisión final sobre la concesión o denegación del indulto corresponderá al Gobierno. No obstante, la postura contraria del alto tribunal supone un elemento relevante dentro del proceso de evaluación de la medida de gracia.