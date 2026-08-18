Un trabajador, segundo muerto en el incendio de una empresa en Zaragoza

Un trabajador de la empresa afectada por un incendio este martes, 18 de agosto, ha muerto a causa del fuego, por lo que son dos en total los fallecidos, ha informado la Diputación de Zaragoza.

El primer fallecido fue un bombero de la Diputación de Zaragoza (DPZ) que murió mientras trabajaba en las labores de extinción de este incendio en la localidad de Calatorao, en la Comarca de Valdejalón.

De inmediato, el presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, se ha desplazado hasta el lugar del suceso. En un tuit en la red social X, el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, se ha mostrado "consternado" por el fallecimiento del bombero y ha dado "un abrazo sincero a su familia y a sus compañeros, que hoy han perdido a uno de los suyos".

Tras conocer el segundo fallecimiento, en otro tuit en X, Azcón ha expresado que "llegan las peores noticias desde Calatorao", manifestando todo su afecto y cariño a las familias de las víctimas y sus compañeros. "El Gobierno de Aragón está a disposición del municipio y de todos los afectados en estos momentos tan difíciles".