ALERTA ROJA
42 grados en 21 concellos de Ourense

Un trabajador, segundo muerto en el incendio de una empresa en Zaragoza

DOS VÍCTIMAS MORTALES

El incendio, registrado en Calatorao, se ha cobrado también la vida de un trabajador de la empresa afectada, después de que un bombero de la Diputación de Zaragoza muriera durante las labores de extinción.

Un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) fue el primer fallecido.
Un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) fue el primer fallecido. | Europa Press

Un trabajador de la empresa afectada por un incendio este martes, 18 de agosto, ha muerto a causa del fuego, por lo que son dos en total los fallecidos, ha informado la Diputación de Zaragoza.

El primer fallecido fue un bombero de la Diputación de Zaragoza (DPZ) que murió mientras trabajaba en las labores de extinción de este incendio en la localidad de Calatorao, en la Comarca de Valdejalón.

De inmediato, el presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, se ha desplazado hasta el lugar del suceso. En un tuit en la red social X, el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, se ha mostrado "consternado" por el fallecimiento del bombero y ha dado "un abrazo sincero a su familia y a sus compañeros, que hoy han perdido a uno de los suyos".

Tras conocer el segundo fallecimiento, en otro tuit en X, Azcón ha expresado que "llegan las peores noticias desde Calatorao", manifestando todo su afecto y cariño a las familias de las víctimas y sus compañeros. "El Gobierno de Aragón está a disposición del municipio y de todos los afectados en estos momentos tan difíciles".

Noticias relacionadas
Muere un militar de la UME en un accidente de tráfico durante la extinción del incendio de Riglos, Huesca

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats