Los tripulantes de varias narcolanchas graban cuando abren fuego contra la Guardia Civil

Una captura del video donde se muestra una de las narcolanchas y el helicóptero de la Guardia Civil en el margen del río Guadalquivir.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en una operación contra el narcotráfico en el río Guadalquivir, en esta ocasión en el caño denominado Brazo de la Torre, en el término municipal de Aznalcázar, Sevilla. Los hechos se produjeron el pasado sábado, cuando se localizaron varias embarcaciones semirrígidas y se produjo un tiroteo cuando sus ocupantes fueron sorprendidos por los agentes.

En el video que se muestra a continuación y que fue grabado por los propios narcotraficantes, se ve cuando estos intentan escapar y abren fuego contra los agentes de la Guardia Civil. El helicóptero del cuerpo de seguridad en tierra pero con los motores encendidos, despega al momento que se escuchan los disparos y deja a los agentes en los márgenes del río. Los narcotraficantes distribuidos en distintas lanchas se gritan entre ellos y uno de ellos alcanza a decir "da la vuelta, espérate", mientras los agente responden al fuego con disparos intimidatorios.

Según el comunicado difundido este martes por la Guardia Civil, los integrantes de esas lanchas "buscaban, al parecer, refugio por las inclemencias meteorológicas", de modo que se activó un operativo con la intervención del Servicio Aéreo junto con el GAR para su interceptación.

Los agentes fueron sorprendidos por disparos desde una de las embarcaciones, por lo que los guardias civiles respondieron al fuego con disparos intimidatorios, añade el comunicado. También destaca que si bien la actuación finalizó sin heridos por armas de fuego, tres componentes del GAR fueron atendidos por lesiones de carácter leve como consecuencia de las actuaciones.