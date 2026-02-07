Usuarios de patinetes denuncian problemas para registrar sus vehículos pese a ser obligatorio

Desde que entró en vigor la nueva normativa que obliga a registrar los patinetes eléctricos y contratar un seguro de responsabilidad civil, muchos usuarios en Ibiza han encontrado imposible inscribir sus vehículos en la web oficial, lo que les expone a sanciones y problemas legales en caso de accidente.

El problema afecta tanto a quienes usan el patinete de manera habitual como a los que lo emplean ocasionalmente, los que utilizan el vehículo solo para desplazamientos cortos en Ibiza, reconocen que desconocía la obligatoriedad del registro y que busca regularizar la situación antes de enfrentarse a posibles multas.

Según la normativa, para registrar un vehículo de movilidad personal (VMP) es necesario aportar el número de certificado y serie del patinete o, en el caso de VMP sin certificado, datos personales, factura o ficha técnica y una fotografía del vehículo. Tras el registro, se obtiene un certificado digital y una placa identificativa que debe colocarse en el patinete.

El proceso, que se realiza principalmente de manera telemática, también puede completarse a través de centros autorizados o agentes de seguros colaboradores. Sin embargo, los usuarios denuncian fallos recurrentes en la web y bloqueos durante el registro, lo que ha generado malestar y preocupación por la legalidad de circular sin inscripción ni seguro.

La nueva normativa, aprobada mediante real decreto en enero, busca aumentar la seguridad en las ciudades ante el aumento del uso de patinetes eléctricos, aunque su implementación está siendo criticada por la dificultad práctica para cumplir con los requisitos.