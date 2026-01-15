Víctor Ábalos acusa a Zapatero de “lucrarse” con Plus Ultra

Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos, acusó el miércoles al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de hacer “negocio” y “enriquecerse” con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en pandemia. En una entrevista en Telecinco, afirmó que el ex “número dos” del exministro Ábalos en el Ministerio de Fomento, Pedro Saura, recibió “presiones” por parte del expresidente socialista para el rescate de la aerolínea venezolana, según le había explicado su padre. “Con ese rescate hace negocio, obviamente, Zapatero. Es un lobista más como otros que hay en este país”, enfatizó.

Según Víctor Ábalos, Zapatero tendría varias empresas y “negocios propios” que llevaría a cabo en los países “en los que él tiene presencia y tiene agenda”. “El lobby no es gratis”, sostuvo. “Como trabaja Zapatero, yo lo dibujo en un triángulo: en el vértice superior está la figura del expresidente y en la base tenemos al negocio, representado por el lobby, en este caso, (la consultora) Acento. El vértice más importante es la protección que el Ministerio de Interior da al negocio y al propio Zapatero”, manifestó.

Por su parte, fuentes cercanas a Saura aseguraron que éste “no recibió ninguna llamada ni ningún tipo de presión” por parte de Zapatero, así como de “ninguna otra persona” en relación con Plus Ultra, y defendieron que el informe del Ministerio se realizó con “rigor” e “independencia” por parte de los técnicos.

Contactos con Delcy

El hijo del exministro socialista también señaló que la “motivación” por la que la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó hasta España en enero de 2020 tiene que ver “con la figura” de Zapatero. Es más, apuntó que exigió a hablar “inmediatamente” con el expresidente e “incluso su presencia” cuando José Luis Ábalos se trasladó al aeropuerto de Madrid para impedirle la entrada. “Obviamente, porque venía con un viaje, con una agenda, donde el expresidente tenía una función capital”, reiteró.

Al respecto, el entrevistado aseveró que “nadie en el Gobierno conocía que hubiera sanciones” sobre la actual presidenta venezolana, indicando que la persona que llamó al exministro de Transportes para que fuese a Barajas fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Su misión era evitar que pisara espacio Schengen”, explicó Víctor de Ábalos, añadiendo que la exministra de Exteriores Arancha Gonzalez Laya no estaba en el país y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “le derivó el marrón”. El hijo del exdirigente socialista sostiene que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es “el presidente en la sombra” y quien “dirige” la posición de España en el orden internacional.

El Congreso impide al exministro recobrar sus derechos de diputado

La Mesa del Congreso rechazó ayer la solicitud que el exministro socialista José Luis Ábalos realizó el 31 de diciembre de 2025 para que se le devolvieran sus derechos y deberes como diputado hasta que el Tribunal Supremo confirme si le mantiene o no en prisión preventiva, ya que su situación procesal no cambió. La Mesa del Congreso decidió el pasado 10 de diciembre por unanimidad suspender a Ábalos en el ejercicio de su cargo, esto es, sus derechos y deberes como parlamentario del Grupo Mixto, “por concurrir las circunstancias necesarias para la aplicación del artículo 21 del Reglamento”.

El citado artículo señala que “los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”. “Por lo tanto, la concurrencia del requisito de que el diputado se encuentre en prisión preventiva ha de entenderse cumplida sin perjuicio de que el mismo pueda recurrir el auto en cuestión y lograr, en su caso, su puesta en libertad”, argumentan los letrados, que añaden que sólo cuando se tenga conocimiento de que Ábalos sea puesto en libertad, la Mesa del Congreso “pondrá fin a la situación de suspensión previamente acordada”.

Pero, recalcan, “a día de hoy se mantienen los requisitos exigidos en el artículo 21 del Reglamento del Congreso” para la suspensión en el ejercicio del cargo y, por lo tanto, en los derechos y deberes establecidos en las normas parlamentarias.

Anticorrupción mantiene su petición de prisión

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares lideradas por el PP solicitaron al Tribunal Supremo (TS) que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García continúen en prisión provisional ante la proximidad del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Fuentes jurídicas confirmaron que así lo solicitaron en las dos vistas celebradas ayer para analizar los recursos presentados por el exministro y su exasesor, donde las partes tuvieron ocasión de exponer sus argumentos. Las defensas de Ábalos y Koldo ratificaron sus recursos contra la decisión que tomó Leopoldo Puente, de enviarlos a prisión provisional sin fianza. La decisión del Tribunal Supremo se conocerá la próxima semana.