Vídeo | El derrumbe de un bar en La Rioja deja 12 heridos y obliga a rescatar a decenas de personas

Estado en el que ha quedado el bar Tempranillo de San Vicente de la Sonsierra tras su derrumbe.

El derrumbe del bar Tempranillo de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) ha dejado 12 personas heridas durante la madrugada de este sábado. El suceso se produjo alrededor de las 5:25 horas, cuando unas 50 personas se encontraban en el establecimiento y varias quedaron atrapadas entre los cascotes.

En un primer momento se informó de que había cedido el suelo del local, aunque posteriormente se confirmó que el incidente había provocado también el derrumbe parcial del techo. Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar han trabajado para localizar a posibles personas atrapadas y asegurar la estructura.

De los 12 heridos, seis fueron trasladados al Hospital Universitario San Pedro de Logroño y tres a un centro de salud de Haro. El resto recibió atención médica en el propio lugar. Uno de los afectados presenta una posible fractura en una pierna y una herida abierta, mientras que los demás sufren lesiones de carácter leve.

Los bomberos descartan que haya personas bajo los escombros

Los bomberos han realizado labores de apuntalamiento e inspección del establecimiento para comprobar que no quedasen personas atrapadas. Un técnico de Protección Civil activó además el servicio cinológico, con un perro especializado, que permitió confirmar que no hay ninguna persona bajo los escombros.

En el operativo han participado diez bomberos, cuatro ambulancias, nueve sanitarios, personal médico, Cruz Roja, Protección Civil y varias patrullas de la Guardia Civil.

El derrumbe también ha afectado a la vivienda contigua al bar, que se encontraba vacía. Una de sus paredes se desplomó como consecuencia del suceso, aunque no se han registrado heridos en este inmueble.

Arquitectos y aparejadores se han desplazado hasta la zona para evaluar los daños estructurales. La Guardia Civil ha abierto diligencias para determinar las causas del colapso del inmueble.