LES ROBABA MIENTRAS DORMÍAN
Vídeo | Detenido por robar a personas mayores en las habitaciones de un hospital de Torrevieja
LES ROBABA MIENTRAS DORMÍAN
La Guardia Civil ha detenido a un hombre por robar a personas mayores en el interior de las habitaciones de un hospital en Torrevieja, Alicante. Como se aprecia en un vídeo compartido por la Benemérita, el autor recorría los pasillos seleccionando habitaciones para después acceder a ellas cuando las víctimas se encontraban ausentes, dormidas o siendo sometidas a pruebas médicas.
Las investigaciones posteriores permitieron comprobar que todas las víctimas eran personas mayores de nacionalidad extranjera. No solo enseres de los pacientes, sino que también llegó a sustraer material médico necesario para los tratamientos. La detención ha sido posible gracias a la colaboración entre Guardia Civil y la seguridad privada del hospital.
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